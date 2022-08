"Gliniarze" w Poslacie. Jesienią nowe skomplikowane śledztwa i zagadki kryminalne

Łukasz Szewczyk

• Jesienią na antenie telewizji Polsat 13. sezon serialu "Gliniarze".

• Pomimo grożącego im niebezpieczeństwa znowu nie zawahają się stanąć do walki z najgroźniejszymi przestępcami.

Już w pierwszym odcinku szef CBP Robert Szwarc (Zbigniew Kozłowski) zostanie oskarżony o morderstwo młodej dziewczyny. Pomimo dawnych niechęci i faktu, że sprawą zajmie się Wydział Wewnętrzny, detektywi stanął murem za swoim przełożonym i poprowadzą swoje prywatne śledztwo. Co z niego wyniknie i czy Robert Szwarc zostanie oczyszczony z zarzutów? Czy Ewie, przy wsparciu Adama i Żanety (Monika Miller) uda się wreszcie ukarać morderców brata? W jaki sposób błąd popełniony przez Olgierda podczas akcji policyjnej, wpłynie na jego dalsze relacje z Krystianem? Wreszcie, czy Olgierdowi uda się ochronić Dominikę (Helena Chorzelska) przez zemstą jej dawnego psychopatycznego pacjenta? I chociaż to tylko niewielka odsłona tego co przygotowali w nowym sezonie twórcy serialu, jedno jest pewne - w każdym odcinku 13. sezonu "Gliniarzy" widzowie jak zawsze mogą oczekiwać wciągających śledztw, zaskakujących i nagłych zwrotów akcji, silnych emocji, głębokich wzruszeń.Detektywi Centralnego Biura Policji: Olgierd Mazur (Arkadiusz Krygier) i Krystian Górski (Tomasz Skrzypniak), Natalia Nowak (Ewelina Ruckgaber) i Kuba Roguz (Piotr Mróz) oraz Adam Bogusz (Aleksander Mackiewicz) i Ewa Berg (Charlotta Zielińska) wspomagani przez swoich współpracowników i przełożonych znów staną oko w oko z groźnymi przestępcami. Dzięki nim czeka nas potężna dawka intrygujących i trzymających w napięciu spraw kryminalnych oraz mnóstwo dynamicznych akcji policyjnych. Czy wszyscy wyjdą cało z tej konfrontacji w nowej serii "Gliniarzy"?Wśród obsady 13. serii hitowego serialu Polsatu występują m.in.: Piotr Mróz, Ewelina Ruckgaber, Arkadiusz Krygier, Tomasz Skrzypniak, Aleksander Mackiewicz, Charlotta Zielińska, Monika Miller, Helena Chorzelska, Dariusz Dłużewski, Zbigniew Kozłowski, Lea Oleksiak, Łukasz Strzałka i Przemysław Saleta. Producentem "Gliniarzy" jest Outset Films.oraz na platformie Polsat Go.