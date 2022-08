Gala FAME 15 w PPV w Polsat Box i Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

Podczas najbliższej gali FAME 15 spotkają się największe gwiazdy internetu, muzyki oraz świata sportu. Organizatorzy przygotowali kartę walk pełną różnorodnych i elektryzujących starć. Walką wieczoru będzie rewanżowy pojedynek o pas królowej freak fights pomiędzy Martą "Linkimaster" Linkiewicz i Anielą "Lil Masti" Bogusz.W co-main evencie, który odbędzie się w formule K-1, zmierzą się założyciel grupy streamerskiej Xayoo Industries i rekordzista polskiego Twitch'a Marcin "Xayoo" Majkut oraz debiutujący w FAME charyzmatyczny youtuber prowadzący autorski kanał commentary Mikołaj "Konopskyy" Tylko.Podczas FAME 15 odbędzie się również walka bokserska, w której były międzynarodowy mistrz KSW w wadze piórkowej Marcin "Polish Zombie" Wrzosek skrzyżuje rękawice z debiutującym w federacji FAME MMA raperem Mariuszem "Sariusem" Gollingiem. Pojedynek odbędzie się w profesjonalnym ringu i będzie to pierwsze takie starcie w historii federacji.Wśród kibiców wielkie emocje wzbudza długo wyczekiwany rewanż jednych z najbardziej popularnych zawodników FAME. W klatce rzymskiej spotkają się Kacper "Crusher" Błoński i Marcin Dubiel. Panowie to skonfliktowani ze sobą byli członkowie Teamu X. Ich pojedynek odbędzie się w formule "no time limit", która niesie ze sobą ryzyko, że możemy być świadkami nokautu jednego z zawodników.Kolejnym rewanżem, na który od dawna czekają fani freak fights, będzie walka Arkadiusza Tańculi i Mateusza "Murana" Murańskiego. Zawodnicy zdobyli popularność jako aktorzy w serialu "Lombard". Pojedynek zaplanowano w formule MMA, 3x3 minuty.Po zakończeniu wspomnianego pojedynku, niezależnie od jego wyniku, Tańcula stanie do walki ze wzbudzającym ogromne kontrowersje wśród kibiców ojcem Mateusza Jackiem Murańskim. Panowie zmierzą się w klatce rzymskiej, a podczas pojedynku będzie dozwolone używanie łokci. W przypadku niedyspozycji do podjęcia walki przez Arkadiusza Tańculę do klatki wejdzie Tomasz Matysiak, znany publiczności jako "Szalony Reporter".Jeden z najpopularniejszych streamerów w Polsce Franciszek "Franio" Rusiecki podejmie influencera Jakuba "Paramaxila" Frączka, a Rafał "Takefun" Górniak zmierzy się z Filipem Zabielskim. Walka odbędzie się w formule K-1.Galę FAME 15 otworzy pojedynek "dwóch na dwóch" na zasadach MMA. Bracia bliźniacy Jamel i Jamil Neffati, których profil na TikToku obserwuje ponad 18 mln osób, stoczą pojedynek z duetem twórców internetowych Radosławem "Warjatem Radkiem" Kapiasem i Patrykiem Woźniakiem. Starcie zaplanowane w formule "no time limit" może zakończyć się w jednej rundzie. W sytuacji gdy w każdej z par zostanie po jednym wygranym i jednym przegranym, dojdzie do 3-minutowej rundy dogrywkowej 1 vs 1.Transmisja wydarzenia rozpocznie się w piątek, 26 sierpnia o godz. 19.30.Abonenci i użytkownicy Polsat Box korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV oraz do odbioru telewizji internetowej mogą zamówić dostęp do gali w cenie 35 zł i oglądać wydarzenie na dedykowanym kanale 333. Zamówienia można składać przez SMS, w serwisie samoobsługowym ipolsatbox.pl, telefonicznie, w aplikacji Sklep dostępnej na wybranych dekoderach.Galę FAME MMA 15 internauci z całego świata będą mogli obejrzeć online za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go. W Polsce wydarzenie w cenie 35 zł będzie dostępne na komputerach na polsatboxgo.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go - na urządzeniach mobilnych (Android, iOS i Harmony OS), wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.Zakupioną w Polsat Box Go galę można obejrzeć na pierwszym urządzeniu, na którym zostanie uruchomiony dostęp. Dostęp ten nie obejmuje platformy Polsat Box.