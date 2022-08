Nowe pasmo Cartoonito od września w Boomerangu

Łukasz Szewczyk

• Cartoonito to nowy blok programowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, którego celem jest wspieranie rozwoju i unikatowego potencjału każdego dziecka.

Cartoonito to miejsce dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat, ich rodziców i opiekunów. To również miejsce, gdzie przedszkolaki mogą być kimkolwiek tylko chcą. Stacja wierzy w celebrowanie wyjątkowej, nieposkromionej osobowości przedszkolaków - z ich uroczymi dziwostkami i nie tylko! Cartoonito zapewnia dzieciom przestrzeń do śmiechu i wychodzenia poza wyznaczone przez innych kontury, gdzie szacunek, empatia i inkluzywność są na porządku dziennym. W bloku programowym emitowane będą seriale, których fabuła i bohaterowie reprezentują główne wartości Cartoonito: Kreatywność, Troskę, Odwagę i Ciekawość.Filozofia nowego bloku została opracowana przez wielu specjalistów: tak powstał autorski program Uczenia Humanocentrycznego. To system edukacyjny zainspirowany psychologią pozytywną oraz współczesną nauką. Humanocentryzm Cartoonito oznacza skupienie na potrzebach, umiejętnościach i rozwoju maluchów.Opiekunowie będą mogli łatwo rozpoznać elementy Uczenia Humanocentrycznego dzięki specjalnym ikonom i krótkim hasłom, które pojawią się na ekranie podczas emisji produkcji w paśmie Cartoonito. Mają one symbolizować takie cechy, jak: wytrzymałość, praca zespołowa, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, dobroć, troska, więzi, umiejętność słuchania i zachęcenie do kreatywności.We wrześniu Cartoonito zadebiutuje na kanale Boomerang, emitując premierowe odcinki seriali:o Lokomotywie Numer Jeden z wyspy Sodor;o przygodach zmiennokształtnego pomarańczowego stworka i naukowców;o kultowych postaciach takich jak Królik Bugs czy Kanarek Tweety, kiedy były małymi szkrabami.W nadchodzących miesiącach na widzów czeka wiele wspaniałych premier. Dzięki nim przedszkolaki, ich rodzice i opiekunowie poznają zupełnie nowych bohaterów:to serial osadzony w świecie uniwersum DC. Główne postaci są superpojazdami i ratują świat tak samo jak znani herosi! Występuje m.in. Batmobil, motocykl Batgirl czy pojazd Robina. Maszyny są dzieciakami, które dopiero uczą się być superbohaterami i robią to z iście dziecięcym entuzjazmem.opowiada o małym chłopcu imieniem JJ. Wraz z rodzeństwem, przyjaciółmi, Mamą, Tatą, Dziadkiem i Babcią poznaje kolorowy świat poprzez proste piosenki. Przedszkolaki mogą w łatwy sposób dołączyć do JJ-a i reszty bohaterów, śpiewając podczas seansu. "CoComelon" kładzie nacisk na prezentowanie opowieści o rodzinnych wartościach, pozytywnym podejściu do życia, zdrowych nawykach żywieniowych. Zachęca do nauki i poznawania świata poprzez zabawę.opowiada o perypetiach uroczego pająka Lucasa. 4-letni bohater lubi śpiewać piosenki, a jego pasja to odkrywanie świata. Ma talent, który pozwala mu wejść do każdego zakątka domu: umie bardzo wysoko skakać i pleść pajęczyny. Mieszka w zabytkowym wiktoriańskim domu i ma tam innych wesołych towarzyszy. Spotyka Fidnley'a, muszkę o wielkim sercu, energetyczną malutką buldożkę Avocado i wyluzowaną kameleonicę Bodhi.Premiera pasma Cartoonito w czwartek 1 września 2022 roku o godz. 8:00 w Boomerangu. Emisja codziennie od 8:00 do 14:00 w Boomerangu.