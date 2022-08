Rock Radio na jesień. FianlWielkiego Testu z Klasyki Rocka

Łukasz Szewczyk

• W tym tygodniu Rock Radio ogłosi zwycięzcę finału Wielkiego Testu z Klasyki Rocka

• Jesienią redakcja Rock Radia planuje też powrót na antenę ulubionych audycji słuchaczy, np. porannego "Powstania Rock Radia" i rozmów pod hasłem "Niezły gość"

• Jesienna ramówka rusza 1 września

Za kilka dni - w piątek, 26 sierpnia Rock Radio rozegra czwarty już. W Hard Rock Cafe w Warszawie spotkają się słuchacze rozgłośni, którzy zakończyli wakacyjne eliminacje z największą liczbą punktów, oraz zaproszeni goście. Swój udział w rozgrywce potwierdzili już m.in.: Piotr Głowacki, Tomek Lipiński, Krzysztof Skiba, Zygmunt Chajzer i Antek Królikowski. Laureaci zabawy przekażą czek na 5000 zł Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Finału Wielkiego Testu z Klasyki Rocka będzie można słuchać na żywo na antenie Rock Radia z plenerowego studia stacji w Warszawie od godziny 15:00.Redakcja Rock Radia przygotowała już także propozycje dla swoich odbiorców na jesień -, a wraz z nią na antenę po wakacyjnej przerwie powrócą ulubione audycje słuchaczy. 1 września rano stacja zaprosi wszystkich na "Powstanie Rock Radia", które prowadzi niezmiennie Jan Bajorek. W audycji nadal będzie rozgrywana kultowa już zabawa "Rebus Jebus", w której za odgadnięcie dźwiękowej zagadki można zgarnąć satysfakcję. W każdy piątek od 9:00 do 10:00 słuchacze będą mogli dodatkowo oglądać transmisję na żywo "Powstania" ze studia Rock Radia. Oprócz tego w jesiennej ramówce stacji znajdzie się "Przystanek Klasyka Rocka", obejmujący też rockowe kalendarium "W mgnieniu rocka" i szansę dla słuchaczy na ubieganie się o tytuł Rockendrollowca Dnia. Co piątek od 14:00 do 18:00 Rock Radio nadawać będzie program z plenerowego studia w Hard Rock Cafe w Warszawie. Z kolei Mariusz Stelmaszczyk zaprosi wszystkich na "Klasyczny wieczór", nadawany w godz. od 18:00 do 22:00, w tym do udziału w konkursie "Klasyka gatunku". W ramówce pojawią się też "Alfabet rocka" i ciekawostki związane z kultowymi artystami, zespołami i płytami, zaś po 22:00 do Rock Radia powrócą rozmowy z zaproszonymi gośćmi w audycji "Niezły gość".Na 2 września br. Rock Radio zaplanowało też podsumowanie akcji. W ramach tej wyjątkowej rywalizacji 8 zespołów wybranych przez słuchaczy stacji w każdy piątek wakacji prezentowało się na scenie w warszawskim Hard Rock Cafe. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę w wysokości 10000 zł i nagra własną płytę w Akademii Rocka.Rock Radio promuje finał Wielkiego Testu z Klasyki Rocka oraz Festiwal Klasyki Rocka na antenie, na stronie rockradio.pl i na profilu Rock Radia na Facebooku. W podobny sposób wspierane będą programy z jesiennej ramówki stacji. Działania przygotował zespół promocji Grupy Radiowej Agory.