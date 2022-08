Turniej "Tenis Gra dla Pokoju" z udziałem Igi Świątek bez opłat w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Grupa gwiazd tenisa z Igą Świątek i Rafaelem Nadalem na czele rozegra w Nowym Jorku pokazowy turniej, z którego dochód będzie przeznaczony na pomoc Ukrainie.

• Bezpłatny streaming z transmisji z polskim komentarzem będzie dostępny na platformie Player.pl

Wydarzenie "Tenis Gra dla Pokoju" będzie częścią poprzedzającego wielkoszlemowy turniej US Open tzw. tygodnia otwartego dla fanów tenisa. Pokazowy miniturniej zostanie rozegrany na korcie Louisa Armstronga, drugiej co do wielkości arenie, na której rozgrywane są najważniejsze mecze imprezy Wielkiego Szlema. Datę wybrano nieprzypadkowo - 24 sierpnia jest w Ukrainie obchodzony jako Dzień Niepodległości. Tenisowe gwiazdy postanowiły go uczcić, przeznaczając jednocześnie cały dochód ze sprzedaży biletów na rzecz jednej z fundacji, która następnie przekaże go najbardziej potrzebującym w zaatakowanym 24 lutego przez Rosję kraju.Oprócz Igi Świątek w imprezie wezmą udział: Amerykanki Coco Gauff, Jessica Pegula, Białorusinka Wiktoria Azarenka i Kanadyjka Leylah Fernandez, finalistka ubiegłorocznego US Open. Wśród mężczyzn obok Rafaela Nadala wystąpi legendarny czterokrotny triumfator US Open John McEnroe, a także: Amerykanin Taylor Fritz, Hiszpan Carlos Alcaraz, Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime i Włoch Matteo Berrettini. Jednosetowe pokazowe mecze rozgrywane będą jako super tie-break, czyli do dziesięciu punktów.- mówi Dorota Żurkowska, Członek Zarządu TVN Warner Bros. Discovery i dyrektor Eurosportu w Polsce.Mecze na korcie Louisa Armstronga rozpoczną się w nocy ze środy na czwartek, 25 sierpnia, o godzinie 01:00. Transmisja z komentarzem Lecha Sidora i Macieja Łuczaka będzie dostępna nieodpłatnie dla wszystkich użytkowników Player.plUS Open, ostatni tenisowy turniej Wielkiego Szlema w tym sezonie, zostanie rozegrany w dniach 29 sierpnia - 11 września. Wszystkie mecze na żywo i z odtworzenia będzie można zobaczyć w pakiecie Eurosport Extra w Playerze.