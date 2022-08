US Open 2022 w Eurosporcie. Każdy mecz turnieju w Eurosporcie Extra

Łukasz Szewczyk

• W Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2 miłośnicy tenisa będą mogli oglądać najważniejsze mecze US Open, w tym spotkania z udziałem Igi Świątek.

• Każdy mecz nowojorskiego turnieju dostępny będzie na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

Ostatni turniej Wielkiego Szlema to kolejna okazja do podziwiania w akcji największych gwiazd tenisa na czele z Igą Świątek. Polka przystąpi do turnieju w Nowym Jorku jako liderka rankingu WTA i jedna z wielkich faworytek, choć do tej pory najlepszym wynikiem Polki na Flushing Meadows jest czwarta runda. Na świetny występ bez wątpienia stać także Huberta Hurkacza. Pewni udziału w turnieju głównym są również Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak.Tenis w Eurosporcie to gwarancja eksperckiego komentarza. Widzowie usłyszą m.in. Karola Stopę, Lecha Sidora, Dawida Olejniczaka, Macieja Synówkę i Marka Furjana. Wydarzenia z kortów analizować będą byli mistrzowie w tym Mats Wilander, John McEnroe, Alex Corretja, Kim Clijsters i Barbara Schett.US Open rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do 11 września 2022 roku.