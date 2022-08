Ruszają Mistrzostwa Świata 2022 siatkarzy. Wszystkie mecze na antenach Polsatu

Łukasz Szewczyk

• W piątek (26 sierpnia) polscy siatkarze rozpoczną walkę o obronę tronu Mistrzostw Świata, na którym zasiadają nieprzerwanie od ośmiu lat.

• Telewizja Polsat jest oficjalnym nadawcą turnieju odbywającego się w Polsce i Słowenii.

• Transmisje będzie można oglądać w Polsacie Sport, Polsacie Sport Extra i Polsacie Sport News, a także online, na wielu urządzeniach w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

Najbardziej rozbudowane będą transmisje z udziałem Polaków oraz mecze fazy medalowej, ale już od pierwszego meczu mistrzostw pełną parą pracować będą studia zlokalizowane w arenach turnieju, jak i warszawskie multimedialne studio Polsatu Sport. W kilkudziesięcioosobowym składzie obsługującym turniej znaleźli się Jerzy Mielewski, Marcin Lepa, Przemysław Iwańczyk czy Paulina Chylewska. Wśród komentatorów nie zabraknie legendarnego Tomasza Swędrowskiego, którego głos od ponad 20 lat towarzyszy kibicom przy wszystkich sukcesach polskiej siatkówki. Specjalnie z myślą o tegorocznych mistrzostwach Polsat Sport wzmocnił grono swoich siatkarskich ekspertów. Przy turnieju dla stacji pracować będą mistrzowie Europy Daniel Pliński, Paweł Woicki i Michał Ruciak czy asystent selekcjonera na poprzednich mistrzostwach świata, Jakub Bednaruk. Jak zawsze na posterunku będą także Wojciech Drzyzga, Ryszard Bosek, Damian Dacewicz, Ireneusz Mazur czy Andrzej Wrona, którzy od lat współpracują z Polsatem przy transmisjach siatkarskich.Losy mistrzostwa świata siatkarzy rozstrzygną się w terminie 26 sierpnia - 11 września. Faza grupowa, obejmująca 24 zespoły, potrwa do 31 sierpnia, a jej areny to Katowice i Lublana. Mecze 1/8 finału (3-6.09) oraz ćwierćfinały (7-8.09) odbędą się w stolicy Słowenii oraz w Gliwicach. Z kolei półfinały (10.09) oraz finał i mecz o brąz (11.09) zostaną rozegrane w świątyni polskiej siatkówki - katowickim Spodku.Tegoroczne Mistrzostwa Świata mężczyzn (sierpień/wrzesień), jak i kobiet (wrzesień/październik) to jedne z najważniejszych punktów jesiennej ramówki Telewizji Polsat. Nadawca podpisał niedawno nową umową z centralą światowej siatkówki, gwarantując polskim kibicom dostęp do wszystkich najważniejszych imprez i turniejów, jakie odbędą się w ciągu następnej dekady. Z tej okazji Polsat Sport przygotował specjalny spot wideo, którego motywem przewodnim jest polska aranżacja międzynarodowego hitu Johna Newmana "Love Me Again". Utwór ten "wystąpił" w wielu hollywoodzkich hitach filmowych, a w serwisie YouTube ma blisko miliard wyświetleń.Przedłużenie praw do pokazywania największych turniejów siatkarskich, to wyjątkowe wydarzenie dla całej Grupy Polsat Plus, która nie tylko promuje i popularyzuje siatkówkę od ponad 20 lat poprzez zapewnianie transmisji na antenach sportowych Polsatu, ale także wspiera ją sponsoringowo za pośrednictwem sieci Plus, która od blisko 25 lat jest dumnym sponsorem Polskiej Siatkówki i Reprezentacji Narodowych kobiet i mężczyzn.Dzięki dostępności wszystkich meczów w serwisie Polsat Box Go widzowie mają niezwykły komfort śledzenia ich, jak chcą i gdzie chcą, na dowolnie wybranym urządzeniu - telewizorze, komputerze, smartfonie, tablecie. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z urządzenia mobilnego na ekran TV. Wszystkie mecze Mistrzostw Świata siatkarzy w Polsat Box Go będzie można obejrzeć w ramach pakietu Polsat Box Go Sport, dostępnego w promocyjnej cenie 40 zł/30 dni i oferującego transmisje z wielu innych dyscyplin i wydarzeń, m.in. Ligi Mistrzów UEFA, hiszpańskiej LaLiga Santander z udziałem Roberta Lewandowskiego, włoskiej Serie A, francuskiej Ligue 1 Uber Eats czy krajowych PKO BP Ekstraklasy w Canal+ Sport3 i 4 i Fortuna 1 Ligi, a także turniejów tenisowych.Kanały sportowe Polsatu i Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn widzowie znajdą także w ofertach telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej OTT z dekoderem platformy Polsat Box.