Radio 357 chce kształcić przyszłych dziennikarzy i podcasterów. Rusza Instytut Dźwięku

Łukasz Szewczyk

• Wystartowały zapisy na najnowszy projekt Radia 357 - Instytut Dźwięku.

• Jest to inicjatywa edukacyjna skierowana do pasjonatów sztuki radiowej w formie autorskich kursów dziennikarstwa radiowego, prowadzonych przez dziennikarzy Radia 357 oraz zaproszonych gości.

Trzy kursy - o publicystyce, muzyce oraz o reportażu, odbędą się od października do marca. Zapisy prowadzone są na specjalnie przygotowanej stronie instytut.radio357.pl i trwają do wyczerpania limitu miejsc.- wspomina Agnieszka Szwajgier, reportażystka, współtwórczyni Instytutu Dźwięku. -- dodaje,Tematami przewodnimi tegorocznych kursów są "Publicystyka i news", "Dziennikarstwo muzyczne" oraz "Sztuka reportażu audio. Podcast". Zajęcia będą odbywały się w siedzibie 357, przy ul. Słowackiego 19a w Warszawie od października 2022 r. do marca 2023 r.Wśród prowadzących m.in. Marek Niedźwiecki, Marcin Łukawski, Ernest Zozuń, Katarzyna Borowiecka, Daniel Wyszogrodzki, Irena Piłatowska, Agnieszka Szwajgier, Piotr Stelmach, ale także Agata Kasprolewicz (Raport o Stanie Świata), Robert Zieliński (TVN) czy Maciej Okraszewski (Dział Zagraniczny). Do zespołu prowadzących zostali zaproszeni także zaprzyjaźnieni dziennikarze, m.in. Agata Kasprolewicz z Raportu o Stanie Świata i Maciej Okraszewski z Działu ZagranicznegoPrzewidziano trzy grupy warsztatowe po 10 osób.- mówi Agnieszka Szwajgier. -Ponadto uczestnicy poznają podstawy dziennikarstwa śledczego i sportowego, dowiedzą się na czym polega specyfika pasm porannych, co z teorii muzyki musi znać dobry dziennikarz muzyczny lub jakie znaczenie ma scena radiowa dla dobrego reportażu. W programie również kultura, prawne aspekty pracy dziennikarskiej i publicystyka zagraniczna. Wszystkie 3 serie warsztatów będą odbywały się od października 2022 roku do marca 2023 roku, a przeszkoleni kursanci będą mogli stworzyć własne audycje pod okiem specjalistów (najlepsze zostaną wyemitowane na antenie), a nawet otrzymać staż w Radiu 357.