Jesień w TVP. Mało nowości, sprawdzone programy i sport

Łukasz Szewczyk

• TVP zaprezentowaną ofertę na jesień

• Na głównych antenach publiczny nadawca stawia na sprawdzone formaty m.in. "The Voice of Poland", "Rolnik szuka żony", "Wojenne dziewczyny"

• Nowością muzyczne show "Tak to leciało!"

Od września, niedzielne wieczory w TVP1 należeć będą do pasjonatów historii. Nowy sezonprzeniesie widzów do roku 1943. Nie zabraknie niebezpiecznych, brawurowych akcji i wielkich miłości, a w grupie głównych bohaterek pojawi się żołnierz - kapitan Joe. Tuż po serialu, nowa edycja programu, w którym poznamy uczuciowe perypetie jednej rolniczki i czterech rolników szukających bratniej duszy.Nie zabraknie też propozycji dla tych, którzy lubię teleturnieje.już 31 sierpnia, podczas programu będzie można sprawdzić, które informacje są prawdziwe. Dodatkowo premierowe odcinki programówczy. Jesień w Jedynce to także sprawdzone seriale:orazNatomiast w każdy poniedziałek wielbicieli Teatru Telewizji spektakle. Już 5 września w TVP1 premiera komedii Aleksandra Fredryosnutej wokół kryminalnego wątku z tytułowym rekwizytem w roli głównej. Z kolei 25 września koncert Rafała BrzozowskiegoTVP2 stawia na rozrywkę. "Pytanie na śniadanie" kończy 20 lat! Z tej okazji w sobotę, 27 sierpnia na widzów i sympatyków porannego programu telewizyjnej Dwójki czeka specjalne, urodzinowe wydanie, spotkania na żywo z fanami w Warszawie i Sopocie oraz wielki jubileuszowy koncert w Operze Leśnej. W niedzielę, 28 sierpnia również w Sopocie - wielki finał porywającej do tańca "Wakacyjnej Trasy Dwójki". Już 3 września na antenie pojawi się kolejna edycja show muzycznegoz debiutującą w roli trenerki Lanberry. W fotelach trenerów ponownie zasiądą: Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron z zespołu Afromental. Program poprowadzą: Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora i Tomasz Kammel.Od 4 września na antenę wraca też kultowy program, który poprowadzi duet małżeński i sceniczny, czyli Sławomir i Kajra. Od 9 września na antenie ponownie. W nowym sezonie do wesołej ekipy kawalarzy dołączą: Olga Borys i Michał Milowicz. W premierowym cyklu zatytułowanym "Celebrycki Life" zagrają parę, która planuje wrócić na szczyt kariery. W programie pojawią się także premierowe cykle "Życie z akcyzą" oraz "Sanatorium Aż Miło", w którym poznamy personel i pensjonariuszy pewnej osobliwej placówki.Jesienna ramówka Dwójki to także teleturniejeoraz sprawdzone polskie seriale. Od 5 września na antenie Dwójki także premierowy serial włoski, którego akcja toczy się w Turynie w 1967 roku na oddziale kardiochirurgii szpitala Le Molinette. Z kolei sympatyków talentu Toma Hardy'ego ucieszy serial, emitowany od 5 września, w którym widzowie przeniesą się do mrocznego Londynu w roku 1814.Jesienią w Telewizji Polskiej dużo emocji sportowych w. Widzowie kibicować będą naszym sportowcom m.in. podczas: Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, rozgrywek EuroBasket Meżczyzn, skoków narciarskich, Ligi Narodów w Piłce Nożnej oraz Mundialu w Katarze - pierwszego turnieju rozgrywanego jesienią i pierwszego zorganizowanego na Bliskim Wschodzie.Jesień wto inspirujące programy i najlepsze kino. Wśród propozycji nowości: program "Operacja aranżacja" prowadzony przez Katarzynę Cichopek, "Kobiety Podhala" i "Zmysłowe randki". Widzowie zobaczą nowe seriale, w tym "Pięć gwiazdek", a w codziennym paśmie filmowym obejrzą kultowe polskie i zagraniczne produkcje.Jesienią w TVP ABC najmłodsi widzowie obejrzą m.in. premierowe serie animowane "Auta na start" izaprasza m.in. na dwa nowe cykle -oraz na premierowe filmy: "Od Popiela do Piasta", "Z wieszaka historii" oraz "Polscy. Seryjni...".Jesienią wdla pasjonatów podróży, historii, światowej polityki i wszystkich, którzy kochają filmy dokumentalne m.in.: flagowy cykl "Barbara Włodarczyk zaprasza", cykl "Polskie dziedzictwo" i seria "Portrety dokumentalne". Oferta TVP HD to m.in.: cykl kulinarny "Przystanek slow food", "Na ratunek ogrodom" oraz program "Korona Gór Polskich", który poprowadzi Marta Manowska, która w swoim nowym cyklu będzie zarażać widzów miłością do gór.Jesienna ofertai TVP Kultura2 to między innymi jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń muzycznych - XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Na antenie TVP Kultura nie zabraknie także wyjątkowych spektakli teatralnych. Na afiszu m.in. "Komedianci, czyli Konrad nie żyje" oraz "Ballady i romanse" w interpretacji Teatru Wierszalin. Z kolei TVP Polonia zaprasza na kontynuację cyklu "Kamperem po Południu", kolejne odcinki popularnego teleturnieju "Polacy to wiedzą", a także "Przystanku Ameryka", "Kierunku Zachód", czy "Magazynu z Wysp".W poniedziałek, 3 października startuje nowy kanał tematyczny Telewizji Polskiej -. Ambitne kino science fiction, filmy biograficzne opowiadające o wybitnych naukowcach, pasmo "Nauka i sztuka", Studio Noblowskie, teleturniej wiedzowy "Giganci Nauki", programy "Astronarium", "Tajemnice operacji", "Raport Naukowy" - to tylko niektóre z propozycji nowego kanału.Jesieńto kinowe i serialowe hity m.in.: "Złoto", "Men", "Zdrajca" i "Niewiniątka" oraz bogata kolekcja produkcji Telewizji Polskiej, w tym przedpremierowe odcinki seriali m.in.: "M jak miłość", "Na sygnale", "Ojciec Mateusz" i "Na dobre i na złe". Nie zabraknie także nowego sezonu serialu historycznego "Wojenne dziewczyny".