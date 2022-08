Polski film Netflixa "Broad Peak". Oficjalny zwiastun, premiera we wrześniu (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Netflix opublikował oficjalny zwiastun i plakat oraz ogłosił datę premiery polskiego filmu "Broad Peak"

• Nowa produkcja to poruszająca historia Macieja Berbeki - w reżyserii Leszka Dawida.

Plakat zapowiadający polski film Netflixa "Broad Peak"

"Broad Peak" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia Macieja Berbeki - legendarnego polskiego himalaisty, należącego do grupy słynnych Lodowych Wojowników, który pragnął zdobyć szczyt jednej z najniebezpieczniejszych gór świata. W 1988 roku, po nieudanej próbie zdobycia K2, Berbeka bierze udział w ataku na sąsiadujący szczyt, Broad Peak. Nowy kierunek ekspedycji zmieni jego życie w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał. 25 lat później polski wspinacz dostaje kolejną szansę na stawienie czoła ośmiotysięcznikowi.Jest to opowieść o pasji oraz niesamowitej determinacji, która pcha człowieka ku niebezpiecznej krawędzi. To również wzruszająca historia miłości, jaka łączyła Maćka i Ewę Berbeków.W roli głównej - Macieja Berbeki - zobaczymy Ireneusza Czopa. -- mówi aktor.W obsadzie także: Maja Ostaszewska (Ewa Dyakowska-Berbeka), Łukasz Simlat (Krzysztof Wielicki), Piotr Głowacki (Aleksander Lwow), Tomasz Sapryk (Andrzej Zawada), Dawid Ogrodnik (Adam Bielecki), Maciej Raniszewski (Tomasz Kowalski), Maciej Kulig (Artur Małek)Reżyserem filmu jest Leszek Dawid, autorem scenariusza Łukasz Ludkowski, a za zdjęcia odpowiedzialny jest Łukasz Gutt. Zdjęcia realizowano w m.in. Karakorum, Alpach, Zakopanem i WarszawiePremiera filmu "Broad Peak" już 14 września 2022 roku na platformie Netflix