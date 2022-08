Jesień na kanałach Grupy TVN Warner Bros. Discovery. Nowości i sprawdzone formaty

Łukasz Szewczyk

• TVN Warner Bros. Discovery zaprezentował jesienną ofertę

• Seriale, rozrywka, sport, newsy, programy lifestylowe, filmowe nowości, produkcje dokumentalne i audycje

Jesienią widzowiepoznają genialnego introwertykaNowaka (Rafał Maćkowiak), który marzy o pracy w policji, ale po raz kolejny nie zdał egzaminu. Kiedy na jego drodze stanie chaotyczna policjantka Sylwia Mazur (Weronika Książkiewicz) szybko okaże się, że ta nietypowa współpraca przynosi korzyści każdemu z nich. Serialowych emocji nie zabraknie również dzięki kontynuacjom takich produkcji jak:z Magdaleną Różczką, Cezarym Pazurą, Anną Dereszowską i Piotrem Stramowskim czy kultoweJesienią na antenę kanału powrócą znane i lubiane przez widzów programy:czy. Program śniadaniowywzbogaci nowa para prowadzących - Małgorzata Rozenek - Majdan i Krzysztof Skórzyński.Sporo emocji nie zabraknie także na antenie TVN7, gdzie pojawi się zupełnie nowy format -. Skupione wokół fotografii show udowodni, że zdjęcie to coś więcej, niż dobrze uchwycony kadr - to też emocje i historia, która za nim stoi. W roli prowadzącej pojawi się dobrze znana widzom Patricia Kazadi. Jesienią w Siódemce widzowie zobaczą również kolejne sezonyoraz, a fani seriali doczekają się nowych odcinków.'trzy premiery:oraz. Po drugie spektakularne powroty.w odsłonie VIP, "To tylko kilka dni" z Andrzejem Piasecznym i Cleo oraz kolejne serie takich hitów jak:czy polskie wydanieorazpowrócą jesienią z nową energią. Premierowe "Najlepsze samochody wszech czasów" i "Kubańska klasyka Patryka Mikiciuka" zagoszczą na antenie TVN Turbo. W TVN Style o miłość powalczy "Drużyna Eks". Na antenę kanału powrócą też dobrze znane widzom programy: "Miasto Kobiet", "Bez tabu" czy polska edycja "Salonu sukien ślubnych".Fanom factual entertainment nie trzeba przedstawiać rodziny kanałów Discovery. Produkcje dokumentalne i programy popularnonaukowe dotyczące przyrody, motoryzacji, techniki, historii czy zdrowia czekają na widzów na antenie kanałóworaz. Żądni emocji w stylu non-fiction powinni zajrzeć również na antenę kanałóworaz, a miłośnicy tematyki lifestyle znajdą coś dla siebie wOferta Warner Bros. Discovery to również platformy VoD. W grudniu zadebiutuje nowa produkcjaOriginal. Serial opowiada o codziennych zmaganiach pracowników agencji aktorskiej i jest polską wersją francuskiego hitu, w którym gwiazdy wcielają się w siebie same. W rolach epizodycznych wystąpią między innymi Magdalena Cielecka, Danuta Stenka, Grażyna Szapołowska, Jerzy i Maciej Stuhr. W serwisie Player.pl pojawią się również nowe odcinki trzymających w napięciu serialioraz. Moc serialowych emocji serwuje teżz sensacyjnym "Rodem smoka" na czele. Pierwszy odcinek tej spektakularnej produkcji miał największą oglądalność w historii działania platformy HBO Max i płatnej telewizji HBO. Prequel "Gry o tron" w chwili premiery oglądało prawie 10 mln widzów. Na ekranach pojawi się także wyczekiwany przez fanów piąty sezon "Opowieści podręcznej", kontynuacja kultowej kreskówki "Rick and Morty", a dla fanów superbohaterów - serial "Stargirl"Emocji sportowych dostarczą kanały. Stacjeorazrealizują misję informacyjną w Polsce, relacjonując najważniejsze wydarzenia w kraju i za granicą.W ofercie nie zabraknie propozycji dla młodszych widzów. Na antenie kanałujuż od 1. września chłopcy i dziewczynki w wieku 4-7 lat zobaczą cykl Cartoonito. To przygotowane z myślą o nich pasmo kreskówek, bazujące na autorskiej metodzie edukacji przedszkolnej, którą jest nauczanie humanocentryczne. Nieco starsi widzowie powinni zajrzeć na antenę, gdzie odbędzie się prawdziwy maraton najlepszych rysunkowych produkcji.Dzięki kanałomna ekranach telewizorów nie zabraknie filmowych hitów. Warto jednak z uwagą śledzić też kinowe nowości, bo dzięki Warner Bros. Discovery emocje pojawią się również na wielkim ekranie. Już niedługo zobaczymy światowe produkcje w gwiazdorskiej obsadzie:oraz. Wśród premier nie zabraknie też polskich filmów - kolejnej części uwielbianych przez widzów, a także trzymającej w napięciu produkcjiw reżyserii Xawerego Żuławskiego. Rozrywka, najświeższe informacje, filmowe wzruszenia, sport, programy dla najmłodszych, lifestyle i nauka - wszystko czego szukasz jest na wyciągnięcie ręki