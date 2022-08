Rusza nowy sezon Futsal Ekstraklasa. Transmisje w WP Pilot

Łukasz Szewczyk

• W piątek (26 sierpnia) rozpocznie się kolejny sezon Futsal Ekstraklasy, który będzie transmitowany online w WP Pilot.

• Platforma pokaże wszystkie mecze, rozegrane w ramach 30 kolejek sezonu zasadniczego oraz fazy play-off, które potrwają aż do początku czerwca 2023 roku.

Transmisje będą emitowane w weekendy, w rozdzielczości HD, na specjalnie przygotowanychczterech kanałach dostępnych w pakiecie "Futsal Ekstraklasa" w serwisie WP Pilot. Aby być na bieżąco z najważniejszymi meczami nowego sezonu Futsal Ekstraklasy, każdy kibic potrzebuje aktywnego pakietu w usłudze, dostępu do internetu oraz swojego ulubionego urządzenia: smartfonu, tabletu lub laptopa.- mówi Marcin Malicki, szef WP Pilota.- mówi Paweł Mrozkowiak, prezes zarządu Futsal Ekstraklasy.Futsal to zespołowa gra sportowa, odmiana piłki nożnej rozgrywana w hali. Rozgrywki Futsal Ekstraklasy trwają od sezonu 1994/95, w tej chwili liczy ona 15 zespołów. W trakcie sezonu zasadniczego będzie 30 kolejek, a następnie osiem najlepszych zespołów rozegra fazę play-off, gdzie finał do trzech zwycięstw wyłoni mistrza Polski. Tytułu broni Piast Gliwice.