Bogdan Rymanowski nowym gospodarzem porannego "Gościa Radia Zet"

Łukasz Szewczyk

• Bogdan Rymanowski w Radiu Zet

Radio ZET wzmacnia antenową publicystykę. Do redakcji dołącza Bogdan Rymanowski, który poprowadzi poranne wydania "Gościa Radia ZET" - flagową audycję publicystyczną stacji. Beata Lubecka zostanie gospodynią popołudniowego "Gościa Radia ZET".- mówi Mariusz Smolarek, redaktor naczelny Radia ZET.Swoją pierwszą rozmowę w "Gościu Radia ZET" Bogdan Rymanowski przeprowadzi już 29 sierpnia. Audycji będzie można słuchać niezmiennie od poniedziałku do piątku po godz. 8:00. Pełna wersja porannego wywiadu będzie dostępna na Radiozet.pl oraz profilach stacji na Facebooku i YouTube.- zapewnia Bogdan Rymanowski.W jesiennej ramówce powraca w nowej formule popołudniowy "Gość Radia ZET", który poprowadzi Beata Lubecka. Program będzie publicystycznym podsumowaniem mijającego dnia. Od poniedziałku do piątku po godz. 17:00 usłyszymy w nim wywiady z czołowymi politykami i ekspertami komentującymi najważniejsze tematy i wydarzenia z ostatnich godzin. Dłuższa wersja rozmów będzie dostępna na Radiozet.pl oraz profilach społecznościowych stacji.Rymanowski pracę dziennikarską rozpoczął w 1990 roku. Był związany m.in. z Radiem Kraków, RMF FM, TVP1, Radiem Plus i TV Puls. W 2001 roku rozpoczął wieloletnią współpracę z TVN24, gdzie prowadził m.in.: magazyn publicystyczny "24 godziny", "Wieczorne Rozmowy Rymanowskiego", "Jeden na jeden" oraz niedzielny program "Kawa na ławę". W latach 2003-2006 był gospodarzem "Faktów TVN". Od października 2018 roku jest związany z telewizją Polsat, gdzie prowadzi "Wydarzenia" oraz "Gościa Wydarzeń", a także "Śniadanie Rymanowskiego Rymanowskiego w Polsat News i Interii".