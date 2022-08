Jesienne wydanie "Książek. Magazynu do czytania" z Mikołajem Kopernikiem na okładce

Łukasz Szewczyk

Bohaterem jesiennego wydania "Książek. Magazynu do czytania" jest Mikołaj Kopernik, o którym wydaje się, że powiedziano już wszystko. A jednak zaprzecza temu Wojciech Orliński w swojej najnowszej książce "Kopernik. Nowe oblicze geniusza", która ukaże się nakładem Wydawnictwa Agora w październiku br. Dodatkowo w numerze Orliński rozmawia z autorem "21 lekcji na XXI w." Yuvalem Noahem Hararim, Katarzyna Surmiak-Domańska tworzy portret kultowego pisarza Davida Fostera Wallace'a, a Michał Nogaś rozmawia z laureatem literackiej Nagrody Nobla za rok 2021 Abdulrazakiem Gurnahem.Prócz tego w najnowszym wydaniu "Książek" znajdzie się m.in. opis 7 powodów, dla których skolonizujemy Marsa - zdaniem Piotra Cieślińskiego, recenzja nowej powieści Michela Houellebecqa autorstwa Pawła Sajewicza czy tekst o inteligencji zwierząt Macieja Jakubowiaka. Nie zabraknie również etycznych rozważań Magdaleny Środy, która odpowiada na dylematy moralne czytelniczek i czytelników. Redakcja zaprezentuje też stały przegląd najciekawszych premier książkowych, w tym kryminałów oraz kalendarium wydarzeń literackich na najbliższe dwa miesiące.W numerze znajdzie się również stały dodatek dwumiesięcznika - "Książki dla Dzieci i Młodszych Dorosłych", a w nim m.in. podpowiedź, jak opowiadać dzieciom historie, historia Jacka Podsiadły o polskim poprawianiu "Winnetou" oraz rekomendacje literackich nowości.Sierpniowe "Książki. Magazyn do czytania" wraz ze stałym dodatkiem "Książki dla Dzieci i Młodszych Dorosłych" liczące 148 stron będzie dostępne w punktach sprzedaży prasy od 30 sierpnia do 24 października 2022 roku w cenie 17,99 zł.