Nowe przygody Młodych Tytanów w Cartoon Network

Łukasz Szewczyk

• Nieemitowane dotąd epizody serialu "Młodzi Tytani: Akcja!" już od września w Cartoon Network.

• Robin, Gwiazdka, Raven, Bestia i Cyborg spotkają starego przeciwnika i nauczą się przydatnych umiejętności.

Czy nastoletni superbohaterowie mogą być równie uzdolnieni, jak dorośli herosi? Młodzi Tytani udowadniają, że tak! Batman, Superman i Wonder Woman są dla nich wzorami. Choć nastoletnie postaci nie mają jeszcze takiego doświadczenia jak starsi koledzy, nadrabiają to entuzjazmem i dobrymi pomysłami. W trakcie ostatnich 6 sezonów Tytani podróżowali po świecie, spotkali bohaterów z innych kreskówek uniwersum DC i wielokrotnie ratowali mieszkańców Jump City.W nowych odcinkach Młodzi Tytani zgodnie stwierdzą, że śniadanie to najlepszy możliwy posiłek i będą jeść je przez cały dzień. Nie zorientują się, że ich kulinarny nawyk wzmocni znanego wcześniej antagonistę: wroga, który określa się mianem "Pan Śniadanie". W innym epizodzie Robin postanowi wyszkolić resztę grupy w sztuce ukrywania się. Szybko wpadnie na genialny pomysł: czy jest na to lepsza metoda, niż gra w chowanego? Bohaterowie dowiedzą się też, czym są... podatki, a Bestia zostanie zrekrutowany do drużyny Świętego Mikołaja.Premiera nowych odcinków siódmego sezonu "Młodzi Tytani: Akcja!" w czwartek 1 września o 13:55 w Cartoon Network. Emisja od poniedziałku do piątku o 13:55 w Cartoon Network.