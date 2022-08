Jesień w RMF Classic. Muzyczna filmografia gwiazd Hollywood

Łukasz Szewczyk

• Wśród nowości w jesiennej ramówce radia RMF Classic znajdą się program z muzyką z filmów, w których zagrały największe gwiazdy kina oraz konkurs o polskich wynalazcach i odkrywcach.

• Na antenę po wakacyjnej przerwie wracają też audycje autorskie, w tym rozmowy Artura Andrusa, magazyn muzyczny Tytusa Hołdysa oraz "Lista Przebojów Muzyki Filmowej",

Jesienna ramówka RMF Classic startuje już 1 września. Wśród nowości znajdzie się program "Kaganek oświaty" (dni powszednie, 10-13), w którym naukowcy z sieci badawczej Centrum Łukasiewicza przedstawią fascynujące historie odkryć i wynalazków współczesnych polskich naukowców. "Kaganek oświaty" to także konkurs wokół polskich wynalazców, którzy zapisali się w historii złotymi zgłoskami.Inną nowością będzie program w paśmie wieczornym pt. "Poniedziałek z Gwiazdą" (18-21). Będzie to muzyczna filmografia największych gwiazd Hollywood. Prowadzący przypomną najpiękniejsze tematy z filmów w których zagrali m.in. Brad Pitt, Meryl Streep, Nicole Kidman czy Bradley Cooper. Opowiedzą też o ich wielkich, filmowych kreacjach i aktorskich pomyłkach oraz zagrają muzykę, pisaną przez topowych kompozytorów.Oprócz tego na antenę wracają stałe pozycje programowe. Poranki to tradycyjnie "Śniadanie Mistrzów" (7-10), a w nim m.in. felietony historyczne, przegląd prasy, pogadanki naukowe, a także "Fakty RMF Classic" i prognoza pogody co pół godziny. Popołudnia (13-17) to czas na autorskie magazyny, poświęcone innemu tematowi w kolejne dni tygodnia: literaturze, klimatowi i ekologii, life stylowi i tematyce aktywności kobiet, wydarzeniom kulturalnym oraz filmom i historii kina. Na antenę wraca też Artur Andrus i jego "NieDoMówienia", czyli rozmowy z artystami i twórcami (niedziele, 10-13) oraz drugi sezon programu Tytusa Hołdysa "Między ścieżkami", w którym autor przedstawia historie powstania najsłynniejszych soundtracków (czwartki, 18-19).12. sezon rozpoczyna "Lista Przebojów Muzyki Filmowej" prowadzona przez Jadwigę Polus (niedziele, 18-20). Od września program będzie dostępny w formie podcastu dla wszystkich subskrybentów platformy RMF Classic+ - co tydzień najnowsze notowanie dostępne będzie zarówno z poziomu aplikacji jak i na stronie internetowej, na której oddawać można głosy na poszczególne utwory.Dzięki platformie RMF Classic+ subskrybenci otrzymują dostęp do streamu radia RMF Classic zupełnie bez reklam (bloki reklamowe zastąpione są specjalnie dobraną muzyką). Oprócz tego mają codziennie możliwość wyboru jednej z czterech audycji tematycznych emitowanych tylko w RMF Classic+ w godz. 13-16. Słuchacze zarejestrowani w RMF Classic+ mogą również liczyć na darmowe bilety na wydarzenia kulturalne, książki i kody zniżkowe.