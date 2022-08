Nowy serial kryminalny "Paryż 1900: policja" w Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• Epic Drama prezentuje nowy, rozgrywający się w mrocznym okresie historii Francji, serial, który ukazuje świeżą perspektywę na Paryż z początków XX wieku.

Paryż, 1899 rok. Właśnie zmarł francuski prezydent Félix Faure. Francja, okaleczona przez skrajną prawicę, grupy antysemickie i rosnącą anarchię, nigdy nie wydawała się tak słaba. Szef policji Louis Lepine zostaje pilnie wezwany z emerytury, aby przywrócić porządek w Paryżu. Z kolei tragiczne odkrycie torsu młodej kobiety w walizce płynącej w dół Sekwany mobilizuje młodego, ambitnego detektywa Antoine'a Jouina do podjęcia działań.Serial śledzi również losy Josepha Fiersi, skorumpowanego oficera znanego z szantaży, który dorabia jako płatny zabójca dla tajnej policji. Zaczyna interesować się głośnym śledztwem i werbuje Meg Steinheil - kurtyzanę oskarżoną o zabicie prezydenta - do pracy w charakterze szpiega. W Paryżu, gdzie zbrodnia i grzech mieszają się z bogactwem i purytanizmem, wszystkie te postaci przypadkowo spotykają się ze sobą i łączą siły, by ocalić Francję.Ta niezwykła seria z mocną obsadą jest mieszanką dramatu kryminalnego, thrillera politycznegoi czarnego humoru. Ekscytujące sceny łączą się z mrocznymi, pełnymi napięcia momentami, tworząc społeczną satyrę i serwując dramat w stylu koreańskich filmów Bonga Joon-Ho i Parka Chan-Wook. To pogłębiony i autentyczny portret - nie tak pięknej - Belle Époque. Scenariusz oparty został na rzeczywistych wypowiedziach z tamtych czasów i wiernie odtwarza narodziny kryminalistyki, ukazując śledztwo inspirowane prawdziwą zbrodnią, która wstrząsnęła ówczesnym społeczeństwem.Twórca Fabien Nury, znany ze "Śmierci Stalina", tak skomentował tę epokę: "Na początku XX wieku we Francji panowała surowa, patriarchalna dyktatura. Było to społeczeństwo bojące się zmiani podlegające rosnącym nacjonalistycznym, antysemickim i mizoginicznym postawom". Pomimo mroku ukazanego w serialu, Nury znajduje powody do nadziei: "Od początku XX wieku dokonał się znaczny postęp polityczny i społeczny. Oczywiście mogło być lepiej - ale wtedy sytuacja na świecie nie sprzyjała rozwojowi. Kiedy spojrzymy wstecz na mroczną przeszłość i zauważymy, że nasze ideały przetrwały nawet tak okrutne czasy, możemy znaleźć podstawy do optymizmu".Nowy serial "Paryż 1900: policja" będzie miał swoją premierę na Epic Drama w poniedziałek,29 sierpnia, o 21:30. Emisja kolejnych odcinków w każdy poniedziałek o tej samej godzinie.