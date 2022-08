Disney+ na wrzesień. "Stary człowiek", "Andor", "Pistol", "Hokus Pokus 2", powrót Kardashianek

Łukasz Szewczyk

• Premiery września na Disney+

Wydarzeniem miesiąca będzie, obchodzony 8 września 2022 roku Disney+ Day - dzień, podczas którego odbywają się premiery produkcji od wszystkich najważniejszych marek na platformie. W tym roku widzów zaskoczy pierwszy brytyjski serial Disney+, adaptacja klasyka Disneya, nowy serial biograficzny, nowy serial animowany Pixara. Więcej o propozycjach Disney+ Day informowaliśmy TUTAJ To jednak nie koniec premierowych propozycji na wrzesień. Wśród premier serial oparty na bestsellerowej powieści Thomasa Perry'ego o tym samym tytule.(od 29 września) opowiada historię Dana Chase'a - byłego agenta CIA, który wiele lat wcześniej wystąpił ze służby, by zaznać spokojnego życia. Jednak gdy pojawia się zabójca, którego celem jest zlikwidowanie Chase'a, stary funkcjonariusz uświadamia sobie, że aby zapewnić sobie przyszłość, musi pogodzić się z przeszłością. Asystent dyrektora FBI ds. kontrwywiadu zostaje wezwany do polowania na Chase'a ze względu na jego skomplikowaną przeszłość związaną z uciekinierem.Od 22 września. Kamery powracają, aby uchwycić zmieniające się jak w kalejdoskopie życie Kardashianek - Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall i Kylie. Jedna z najsłynniejszych rodzin zaprasza widzów, by towarzyszyć jej w trakcie największych triumfów i życiowych batalii. Zobaczymy ogniste romanse, przełomowe momenty i niewyobrażalne sukcesy. Mimo że opinia publiczna ma dostęp do prywatności Kardashianek, więzi rodzinne pozostają nierozerwalne.Wśród filmowych premier(od 30 września). Minęło 29 lat, odkąd ktoś zapalił świecę Czarnego Płomienia i wskrzesił siedemnastowieczne siostry, które łakną zemsty. Teraz jedynie trzej licealiści mogą powstrzymać drapieżne czarownice przed zrujnowaniem wigilii Wszystkich Świętych w Salem.Serial(od 21 września) odkrywa nową perspektywę ze świata "Gwiezdnych wojen", skupiając się na podróży Cassiana Andora. Serial przybliża opowieść o rodzącej się rebelii przeciwko Imperium i o tym, jak ludzie i planety się w nią zaangażowali. To czas pełen niebezpieczeństw, podstępów i intryg, a Cassian wkroczy na ścieżkę, której przeznaczeniem jest uczynienie z niego bohatera rebelii.Rob McElhenney ("U nas w Filadelfii") i Ryan Reynolds ("Deadpool") postanawiają zostać właścicielami trzeciego najstarszego profesjonalnego klubu piłkarskiego na świecie.(od 21 września) to serial dokumentalny śledzący marzenia i troski Wrexham, robotniczego miasteczka w Północnej Walii, w Wielkiej Brytanii, gdy dwie hollywoodzkie gwiazdy przejmują na własność historyczny, ale borykający się z problemami klub piłkarski.Sex Pistols są w centrum szalonej rewolucji rock and rolla, a w centrum serialu(od 7 września) jest nie kto inny jak Steve Jones - jeden z założycieli i gitarzysta zespołu. Zabawna, emocjonalna, a momentami łamiąca serce podróż Jonesa prowadzi nas przez wielowątkową opowieść o trzech najbardziej pamiętnych, pełnych chaosu i twórczego sosu latach w historii muzyki.