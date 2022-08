Derby Londynu w Premier League, pojedynek na szczycie Bundesligi - weekend w Viaplay

Łukasz Szewczyk

Premier League w Viaplay

Trzy mecze, trzy zwycięstwa, dziewięć zdobytych i tylko dwie stracone bramki, pozycja lidera - początek sezonu w wykonaniu Arsenalu jest niemal perfekcyjny. Niektórzy powiedzą, że podopiecznym Mikela Artety sprzyjał terminarz, a ich dotychczasowi rywale to kluby z drugiej połowy tabeli (Crystal Palace, Leicester i Bournemouth), ale taka argumentacja nie pasuje zbytnio do Premier League, w której faworyci gubią punkty w dosłownie każdej kolejce.W ten weekend na drodze Kanonierów stanie inny londyński klub. Fulham również nie zaznało jeszcze w tym sezonie goryczy porażki, dwa remisy i zwycięstwo dają klubowi z dzielnicy Hammersmith 7. pozycję. Zawodnicy Fulham mają szansę przejść do historii, bowiem nigdy nie pokonali jeszcze Arsenalu grając na wyjeździe i to biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki (30 meczów - 24 wygrane Arsenalu i 6 remisów)! Czy przełamią fatalną passę w sobotni wieczór?Nienajlepsze nastroje panują w Liverpoolu, zawodnicy Jurgena Kloppa zajmują 16. miejsce z dwoma punktami na koncie, z kolei Everton ugrał jak dotąd tylko 1 oczko i został sklasyfikowany pozycję niżej. W ten weekend kluby z portowego miasta zagrają odpowiednio z Bournemouth oraz Brentford.Zupełnie inne zmartwienia ma West Ham. Siódmy zespół poprzedniego sezonu rozpoczął nowe rozgrywki od falstartu, bilans "Młotów" to trzy porażki, przy pięciu straconych bramkach oraz z zerem na koncie strzeleckim. Kolejne niepowodzenie postawi Łukasza Fabiańskiego i jego kolegów w bardzo trudnej sytuacji. Dokładnie na taki rozwój wypadków liczą zawodnicy Aston Villi, którzy podejmą West Ham w sobotnie popołudnie. Pewne miejsce w składzie "The Villains" ma Matty Cash, którego umiejętności bardzo ceni trener Steven Gerrard.Na zaufanie ze strony nowego szkoleniowca Leeds Jesse'ego Marsch'a ciężko pracuje Mateusz Klich. Po niezbyt obiecującym okresie przygotowawczym polski pomocnik obawiał się, że w ogóle zabraknie dla niego miejsca na boisku. Już w 1. kolejce otrzymał jednak 25-minutową szansę na pokazanie swoich umiejętności, którą na szczęście wykorzystał i w następnych meczach pojawiał się na placu gry w samych końcówkach.Przed tygodniem Leeds dosyć nieoczekiwanie rozbiło Chelsea 3:0 i z dwoma zwycięstwami oraz remisem na swoim koncie plasuje się na najniższym stopniu ligowego podium. Identycznym bilansem może pochwalić się następny rywal zawodników z West Yorkshire - Brighton.Polscy kibice Premier League będą bacznie przyglądać się już pierwszemu starciu w tej serii spotkań. Southampton z Janem Bednarkiem w składzie zmierzy się przed własną publicznością z Manchesterm United. Po dwóch inauguracyjnych porażkach Czerwone Diabły pokonały przed tygodniem Liverpool i liczą na dalszy marsz w górę tabeli. Czy polski defensor zatrzyma Marcusa Rashforda, Jadona Sancho i Cristiano Ronaldo? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w ten weekend na Viaplay.Należy też pamiętać, że oba kluby łączy historia zawziętej rywalizacji, a ich starcia zaliczane są do ligowych klasyków. W latach 70-tych ubiegłego stulecia był to jeden z najważniejszych meczów Bundesligi, a oba kluby walczyły o tytuł mistrzowski aż w dziewięciu kolejnych sezonach! Borussia triumfowała wtedy w rozgrywkach pięciokrotnie, Bayern sięgnął po tytuł cztery razy.Kibice monachijczyków nie tęsknią aż tak bardzo jak można się było spodziewać za Robertem Lewandowskim, a dzieje się tak dzięki postawie Sadio Mane. "Senegalczyk jest szybki i podstępny. Jest dokładnie odpowiednim zawodnikiem dla systemu bez prawdziwego numeru dziewięć, którym Bayern gra teraz po odejściu Roberta Lewandowskiego" - napisał w felietonie dla Sky Lothar Matthaeus, legenda Bayernu i reprezentacji Niemiec.Przed tygodniem mistrzowie Niemiec zdemolowali 7:0 VfL Bochum.- Z pewnością inaczej wyobrażał sobie swój debiut w Bundeslidze Jacek Góralski. Pomocnik pojawił się na murawie w 68. w minucie. W tej kolejce Bochum już w piątek zagra na wyjeździe z Freiburgiem. Zawodnicy Thomasa Reisa z pewnością zrobią wszystko, aby zapomnieć o deklasacji sprzed tygodnia.Szansę na pierwsze zwycięstwo w sezonie mają RB Lipsk i VfL Wolfsburg, oba kluby do tej pory dwukrotnie remisowały i poniosły jedną porażkę. W poprzedniej kolejce w wyjściowej jedenastce Wilków zadebiutował Jakub Kamiński (0:0 z Schalke). W ten weekend również liczymy na występ polskiego skrzydłowego przeciwko Lipskowi. Być może Niko Kovac da też szansę gry Bartoszowi Białkowi, do tej pory napastnik przyglądał się poczynaniom kolegów z ławki rezerwowych.W Gelsenkirchen Schalke podejmie Union Berlin, ale niestety na placu gry najprawdopodobniej nie zobaczymy żadnego z dwójki polskich obrońców - Marcin Kamiński stracił miejsce w wyjściowej jedenastce Schalke po przegranej 1:3 z FC Koeln na inaugurację, zaś Tymoteusz Puchacz wciąż próbuje przekonać trenera Ursa Fischera, że zasługuje na miejsce w szerokim składzie Berlińczyków.Podobnych problemów nie ma Rafał Gikiewicz, Polak ma pewne miejsce w bramce Augsburga, który jedzie do Hoffenheim. Przed tygodniem w meczu z Mainz miejsce Roberta Gumnego w jedenastce Augsburga zajął Maximilian Bauer, ale w świetle kontuzji Felixa Uduokhai, w ten weekend zarówno Wolny jak i Bauer są przewidziani do gry.Trener Herthy Berlin Sandro Schwarz nie ukrywa, że nie chce dłużej współpracować z Krzysztofem Piątkiem. Ostatnie doniesienia medialne mówią o zainteresowaniu polskim napastnikiem ze strony Galatasaray Stambuł.W sobotę kibice będą mogli śledzić boiskowe wydarzenia za pośrednictwem Multiligi Premier League czyli łączonej relacji z czterech meczów odbywających się w tym samym czasie, która rozpocznie się o godzinie 16:00. Pozostałym spotkaniom towarzyszyć będzie przedmeczowe studio.O akcjach, kontrowersjach, oczarowaniach i rozczarowaniach, uczuciach kibiców i punktach w Fantasy eksperci dyskutować będą w Magazynie Premier League podsumowującym wydarzenia 4. serii spotkań w poniedziałek (29.08) o g.19:30.Program podsumowujący wydarzenia 4. serii spotkań zobaczymy w niedzielę (28.08) o g.19:45. Magazyn Bundesligi to skróty, wywiady, analizy oraz dyskusje z udziałem dziennikarzy, ekspertów i kibiców.Piątek (26 sierpnia):• 20:30 Bundesliga:Komentarz: Mariusz Hawryszczuk i Marcin BorzęckiSobota (27 sierpnia):• 13:30 Premier League:(studio)Komentatorzy: Piotr Domagała i Michał Gutka• 15:30 Bundesliga:(studio)Komentarz: Mariusz Hawryszczuk i Marcin Borzęcki• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Dawid Król i Piotr Majchrzak• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Przemysław Pozowski• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Kędzior i Radosław Gilewicz• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Juza & Mateusz Skwierawski• 16:00 Premier League:(multiliga)Komentatorzy: Adam Delimat i Dominik Piechota• 16:00 Premier League:(multiliga)Komentatorzy: Wojciech Piela i Jarosław Koliński• 16:00 Premier League:(multiliga)Komentatorzy: Przemysław Pełka i Paweł Grabowski• 16:00 Premier League:(multiliga)Komentatorzy: Kamil Kania i Michał Borkowski• 16:00 Premier League:(multiliga)Komentatorzy: Szymon Ratajczak i Dawid Szymczak• 18:30 Premier League:(studio)Komentatorzy: Marcin Pawłowski i Maciej Łuczak• 18:30 Bundesliga:(studio)Komentarz: Rafał Wolski i Tomasz UrbanNiedziela (28 sierpnia):• 15:00 Premier League:(studio)Komentatorzy: Mateusz Borek i Maciej Łuczak• 15:00 Premier League:Komentatorzy: Mateusz Juza i Dawid Szymczak• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Kędzior i Tomasz Urban• 17:30 Premier League:(studio)Komentatorzy: Przemysław Pełka i Michał Zachodny• 17:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Radosław Gilewicz