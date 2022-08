Włoski hit, trudne sprawdziany klubów z Madrytu, F1 - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie klasyk ligi włoskiej, w którym Juventus FC zmierzy się z AS Romą.

• Dla fanów motorsportu zaplanowano transmisję spotkania ćwierćfinałowego PGE Ekstraligi pomiędzy MOTOREM Lublin a FOGO UNIĄ Leszno, a także relację z wyścigu Formula 1 o Grand Prix™ Belgii.

Juventus FC i AS Roma od początku nowego sezonu potwierdzają, że będą liczyły się w walce o awans do Ligi Mistrzów UEFA. Obie drużyny pozostają niepokonane i jako jedyne w Serie A nie straciły dotychczas ani jednej bramki. Ich starcie w najbliższy weekend zapowiada się szlagierowo. Uwaga kibiców będzie skupiona przede wszystkim na Paulo Dybali, który latem przeniósł się do Romy po siedmiu latach spędzonych w Juve. Strzelił dla Starej Damy aż 115 goli i zanotował 48 asyst, sięgając z klubem po wiele cennych trofeów. Tym razem wystąpi na Allianz Stadium w roli gościa i stanie przed szansą na swoje pierwsze trafienie w nowych barwach. Gospodarze zrobią wszystko, żeby mu to uniemożliwić i mają nadzieję, że Argentyńczyk zostanie w tym meczu przyćmiony przez Dušana Vlahovicia, który jest ich czołowym snajperem i w obecnym sezonie zdobył już dwie bramki.Bardzo ciekawe powinno być też spotkanie innych kandydatów do tytułu mistrzowskiego, S.S. Lazio i Interu Mediolan. To dwa najskuteczniejsze zespoły poprzednich rozgrywek, a jedną z atrakcji tego starcia będzie konfrontacja gwiazdorskich duetów - Ciro Immobile i Sergeja Milinkovicia-Savicia po stronie gospodarzy z Romelu Lukaku i Lautaro Martínezem w szeregach gości. Kto przechyli szalę zwycięstwa na swoją korzyść?Po dwóch kolejkach Real Madryt ma na koncie komplet zwycięstw i najwięcej zdobytych bramek spośród wszystkich klubów LaLiga Santander. Świetną formę z ubiegłego sezonu utrzymują Karim Benzema i Vinícius Júnior, a do drużyny dobrze wprowadzili się nowi gracze, jak choćby Aurélien Tchouameni czy Antonio Rüdiger. W najbliższy weekend rywalem Królewskich będzie RCD Espanyol, który miał ostatnio pecha i jego piłkarze są silnie zmotywowani, by zawalczyć o pierwszą wygraną w nowych rozgrywkach. Zespół z Madrytu będzie faworytem tego meczu, ale warto zwrócić uwagę, że jego poprzednia wyprawa na RCDE Stadium zakończyła się sensacyjną porażką 1:2. Była to jedyna wyjazdowa przegrana Realu w lidze w 2021 roku. Czy podopieczni Carlo Ancelottiego zrewanżują się gospodarzom?Przed sporym wyzwaniem stanie także drugi z madryckich klubów, Atlético. Przeciwnikiem ekipy trenera Diego Simeone będzie aspirująca do czołówki Valencia CF. Na Estadio Mestalla goli z pewnością nie zabraknie, bo w trzech ostatnich konfrontacjach pomiędzy tymi drużynami padło ich w sumie aż 15, a na murawie pojawią się tak skuteczni zawodnicy, jak Carlos Soler czy Álvaro Morata.Paris Saint-Germain w trzech pierwszych kolejkach ligi francuskiej zanotował komplet zwycięstw i strzelił swoim rywalom łącznie aż 17 goli. Tak imponującego startu sezonu nie ma żaden inny klub w najlepszych europejskich ligach. W doskonałej formie jest cały zespół, ale na szczególną uwagę zasługują Kylian Mbappé, Neymar i Leo Messi. Przy aż 15 zdobytych bramkach miał udział przynajmniej jeden z tej trójki zawodników. W najbliższy weekend doskonałe nastroje panujące w Paryżu postarają się popsuć piłkarze AS Monaco, jednego z głównych konkurentów PSG w walce o mistrzostwo Francji. Ekipa z Księstwa w poprzednich dwóch kolejkach niespodziewanie zgubiła punkty, więc na Parc des Princes musi zacząć odrabiać straty i nie zadowoli się tylko remisem. Czy goście zdołają pokonać faworyta?Na spore emocje zanosi się także na Allianz Riviera, gdzie goniące czołówkę OGC Nice podejmie trzeci w tabeli Olympique Marsylia. Gospodarze mają w tym sezonie na koncie zaledwie dwa remisy i porażkę, dlatego, jeśli chcą znów liczyć się w grze o awans do europejskich pucharów, muszą zacząć wygrywać swoje spotkania. W meczu z OM będzie o to bardzo trudno, bo drużyna trenera Igora Tudora pozostaje od początku kampanii niepokonana.Boavista FC i SL Benfica mają za sobą udany początek sezonu i walczą o najwyższe miejsca w tabeli ligi portugalskiej. O ile po zespole z Lizbony można było się tego spodziewać, o tyle postawa piłkarzy z Porto jest pozytywnym zaskoczeniem. Konfrontacja tych drużyn będzie szlagierem czwartej kolejki. Jeśli na Estádio do Bessa Século gospodarze wygrają, to mogą awansować na ligowe podium, a Benfika w przypadku zwycięstwa ma szansę zasiąść na fotelu lidera rozgrywek. Kibice liczą na równie duże emocje jak w poprzednim starciu pomiędzy tymi ekipami. Lizbońskie Lwy prowadziły wówczas 2:0, ale udana końcówka w wykonaniu Panter sprawiła, że mecz zakończył się remisem 2:2. Jak będzie tym razem?Rewanżowe spotkanie MOTORU Lublin z FOGO UNIĄ Leszno wyłoni pierwszego półfinalistę tegorocznych zmagań o mistrzostwo Polski. Przed tygodniem lublińskie Koziołki pokonały zespół z Leszna 49:41 i przystąpią do rywalizacji znajdując się w korzystniejszym położeniu. Po ich stronie wiele będzie zależało od Mikkela Michelsena, Dominika Kubery, Jarosława Hampela i Maksyma Drabika, którzy zdobywają w tym sezonie zdecydowanie najwięcej punktów uzyskanych przez swoją drużynę. Goście nie będą jednak mieli nic do stracenia i w meczu na Stadionie im. Alfreda Smoczyka postawią wszystko na jedną kartę. W ich barwach kluczowe role mogą odegrać znajdujący się w bardzo dobrej formie Janusz Kołodziej i Piotr Pawlicki.Po krótkiej wakacyjnej przerwie kierowcy Formula 1® wracają do walki o mistrzostwo świata. Najbliższy wyścig odbędzie się w Belgii na Circuit de Spa-Francorchamps. Zawodnicy i kibice nadal mają w pamięci ubiegłoroczną rywalizację na tym torze, kiedy silne opady deszczu miały ogromny wpływ na zmagania na trasie i końcowy triumf Maksa Verstappena. Tym razem wszyscy oczekują pięknej pogody, zaciętej walki i wspaniałych emocji. Głównymi konkurentami Holendra będą z pewnością kierowcy Scuderia Ferrari, Charles Leclerc i Carlos Sainz, którzy wspólnie z zespołem chcą poprawić swoje notowania po tym, jak w czerwcu i lipcu zaliczyli kilka poważnych wpadek. Warto także śledzić poczynania Lewisa Hamiltona i George'a Russella z Mercedes-AMG Petronas F1 Team, którzy są w coraz lepszej formie i w nadchodzących miesiącach zamierzają liczyć się w grze o najwyższe cele.Plan transmisji:Piątek (26 sierpnia):• 12:55 FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 12:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół• 15:55 FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 19:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Gazda, Adrian Gątarek• 19:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (27 sierpnia):• 12:55 FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 12:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół, studio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 15:55 FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Michał Gąsiorowski, Robert Smoczyński• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 18:10)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak, studio: Mikołaj Kruk, Mateusz Janiak• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Nowomiejski• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Patruk Mirosławski, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:25)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica, studio: Mikołaj Kruk, Mateusz Janiak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Czachowski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 23:00(Eleven Sports 1)Polecamy w niedzielę, 28 sierpnia:• 12:00- magazyn (Eleven Sports 1, Facebook, YouTube, Twitter)• 12:55 FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1)• 13:25 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Krzysztof Rot• 14:55(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Mikołaj Sokół, Michał Gąsiorowski• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Matcin Grzywacz, Michał Świrkula• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Adrian Gątarek• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 18:25, Eleven Sports 3, Serie A: US Salernitana Calcio - UC Sampdoria (Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Mikołaj Kruk• 18:45 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, Marcin Kuźbicki, Oskar Bober, reporterzy: Joanna Cedrych, Tomasz Lorek• 20:40 Serie A:(Eleven Spots 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Gzrywacz, Michał Świrkula• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio 21:30)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk• 00:15(Eleven Sports 1)Poniedziałek (29 sierpnia):• 19:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 20:00- magazyn (Eleven Sport 1)• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak