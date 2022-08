Mocny początek jesieni w HBO Max. Premiera prosto z kina. "Elvis" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Kolejna premiera prosto z kina w HBO Max

• We wrześniu premierę będzie miał film "Elvis" z Austinem Butlerem i zdobywcą Oscara Tomem Hanksem w rolach głównych, w reżyserii nominowanego do Oscara wizjonera Baza Luhrmanna

Film opowiada o życiu i twórczości Elvisa Presleya (Austin Butler), widzianych z perspektywy jego skomplikowanych relacji z enigmatycznym menadżerem "Pułkownikiem" Tomem Parkerem (Tom Hanks). Fabuła zgłębia złożoną znajomość Presleya z Parkerem, trwającą ponad 20 lat, od samych początków bezprecedensowej sławy Presleya. Tłem jest zmieniający się krajobraz kulturowy Ameryki i jej utrata niewinności. Osią historii jest jedna z najbardziej znaczących i wpływowych osób w życiu Elvisa, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).Oprócz Hanksa i Butlera w filmie występują nagradzana aktorka teatralna Helen Thomson jako matka Elvisa, Gladys, Richard Roxburgh jako ojciec Elvisa, Vernon, oraz DeJonge jako Priscilla. Oprócz nich Luke Bracey gra Jerry'ego Schillinga, Natasha Bassett wciela się w Dixie Locke, David Wenham gra Hanka Snowa, Kelvin Harrison Jr. gra B.B. Kinga, Xavier Samuel gra Scotty'ego Moore'a, a Kodi Smit-McPhee wciela się w Jimmiego Rodgersa Snowa.Wśród obsady znaleźli się także Dacre Montgomery w roli reżysera telewizyjnego Steve'a Bindera oraz australijscy wykonawcy Leon Ford w roli Toma Diskina, Kate Mulvany jako Marion Keisker, Gareth Davies w roli Bonesa Howe'a, Charles Grounds w roli Billy'ego Smitha, Josh McConville w roli Sama Phillipsa i Adam Dunn w roli Billa Blacka.W rolach innych słynnych muzyków w filmie Luhrmann obsadził wokalistkę i autorkę piosenek Yolę jako Sister Rosettę Tharpe, modela Altona Masona jako Little Richarda, pochodzącego z Austin w Teksasie Gary'ego Clarka Jr. w roli Arthura Crudupa i artystkę Shonkę Dukureh jako Willie Mae "Big Mamę" Thornton.Nominowany do Oscara Luhrmann wyreżyserował film na podstawie scenariusza, który napisał z Samem Bromellem, Craigiem Pearce'em i Jeremym Donerem na podstawie pomysłu swojego i Jeremy'ego Donera. Producentami filmu są Luhrmann, laureatka Oscara Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick i Schuyler Weiss. Courtenay Valenti i Kevin McCormick są producentami wykonawczymi.W ekipie reżysera znaleźli się też operatorka Mandy Walker, nagrodzona Oscarem scenografka i projektantka kostiumów Catherine Martin, scenografka Karen Murphy, montażyści Matt Villa i Jonathan Redmond, nominowany do Oscara specjalista od efektów specjalnych Thomas Wood, kierownik muzyczny Anton Monsted i kompozytor Elliott Wheeler (The Get Down).Główne zdjęcia do "Elvisa" odbyły się w Queensland, w Australii, przy wsparciu władz stanu Queensland, organizacji Screen Queensland i offsetowego programu producenckiego rządu Australii.Film Warner Bros. Pictures "Elvis" wyprodukowany został przez Bazmark Production i Jackal Group. Reżyserem obrazu jest Baz Luhrmann. Światowym dystrybutorem jest Warner Bros. Pictures.