Plus kibicuje Biało-Czerwonym i rozdaje GB za wygrane sety

Łukasz Szewczyk

Plus wspiera Polską Siatkówkę od 1998 roku. Jest Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski Kobiet i Mężczyzn oraz obu najwyższych krajowych lig siatkarskich. Od lat jest Sponsorem Tytularnym PlusLigi mężczyzn, od samego początku jest też Sponsorem Strategicznym najwyższej ligi kobiet. Zdecydowana większość Polaków kojarzy markę Plus właśnie z siatkówką i jej sukcesami, a Plus i siatkówka to wręcz synonim. Zawsze przy okazji siatkarskich zmagań, Plus zachęca swoich klientów do kibicowania naszym drużynom i prowadzi różne działania, które mają ich w tym wspierać.Wszyscy klienci Plusa mieli możliwość zakupu ze specjalną zniżką biletów na mecze rozpoczynjących się właśnie mistrzostw świat. W ramach akcji "Solidarni z Ukrainą" klienci operatora korzystający z oferty przeznaczonej dla obywateli Ukrainy mogli otrzymać bilety na mecze ich reprezentacji rozgrywane w Katowicach.Od piątki *26 sierpnia 2023 roku) dostępna jest dla wszystkich klientów Plusa promocja, w której za każdy set wygrany przez Polaków w meczach mistrzostw świata przyznawany będzie bezpłatny pakiet internetowy 3 GB. Ilość przyznanych pakietów bonusowych jest zależna wyłącznie od liczby wygranych setów przez polską reprezentację, a będą one przyznawane każdorazowo po każdym wygranym secie od momentu przystąpienia do promocji. Bonus przyznany klientom abonamentowym będzie aktywny do końca bieżącego cyklu bilingowego, natomiast w przypadku klientów ofert na kartę oraz mix przyznane bonusy będą ważne przez 30 dni licząc od pierwszej aktywacji pakietu GB przyznanego w ramach promocji.Aby otrzymać dodatkowe gigabajty klient powinien: znajdować się w okresie ważności dla usług wychodzących, czyli posiadać aktywne konto, lub w przypadku usług abonamentowych nie zalegać z płatnościami, oraz wysłać w okresie obowiązywania promocji na numer 80180 bezpłatnego SMS-a o treści SET.Na kibiców obecnych na meczach Polskiej Reprezentacji w "Spodku" czekać będzie też specjalna strefa dodatkowych atrakcji przygotowana przez sieć Plus. Na odwiedzających czekać będzie ścianka z wizerunkiem siatkarzy, na tle której można zrobić zdjęcia, specjalna maszyna do mierzenia wysokości skoku dosiężnego, którego wynik będzie potwierdzony specjalnym certyfikat z podpisem trenera naszej reprezentacji, rozdawane też będą tzw. "klaskacze". W trakcie meczów, w przerwie między setami, planowane są również konkursy, w których obecni na hali kibice będą mogli wygrać atrakcyjne nagrody.Osoby, które nie mogą wspierać naszej kadry na "żywo" Plus zachęca do kibicowania jej przed telewizorami . Oficjalnym nadawcą turnieju odbywającego się w Polsce i Słowenii jest Telewizja Polsat, a Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News i serwis Polsat Box Go pokażą na żywo w czasie całego turnieju łącznie 52 mecze.