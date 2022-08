Ekstraklasa, mecz Barcelony, derby Londynu, hit Ligue 1 - weekend w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend z Canal+

• Mecz FC Barcelony z Realem Valladolid w LaLiga Santander

• Hit Ligue 1 Uber Eats Paris Saint-Germain - Monaco, derby Londynu Arsenal - Fulham w Premier League

• Wszystkie mecze 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy, żużlowe emocje PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi

Siódmą kolejkę PKO BP Ekstraklasy rozpocznie piątkowe starcie w Zabrzu, gdzie Górnik zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Po sześciu seriach gier obie drużyny sąsiadują ze sobą w środkowej części tabeli - Górnik jest 11., Jagiellonia zajmuje 12. pozycję. Piątkowy wieczór to z kolei emocje w Mielcu, gdzie PGE FKS Stal podejmie Legię Warszawa.W sobotę kibice mogą szykować się na prawdziwy maraton - tego dnia zostaną rozegrane aż cztery spotkania. Rozpocznie wicelider Radomiak, który zagra z Koroną Kielce. W Legnicy dojdzie do potyczki drużyn ze strefy spadkowej - ostatnia w tabeli Miedź zmierzy się z Lechią Gdańsk. Do tej pory Miedź uzbierała tylko jeden punkt, Lechia trzy, ale gdańszczanie rozegrali o jedno spotkanie mniej. O powrót na ligowe podium powalczy z kolei Pogoń Szczecin, która zagra z KGHM Zagłębiem Lubin. Sobotni wieczór będzie stał pod znakiem starcia beniaminka z liderem - Widzew Łódź kontra Wisła Płock.W niedzielę swoje mecze rozegrają mistrz i wicemistrz Polski. Lech Poznań, który do tej pory ma na koncie tylko jeden punkt zmierzy się z Piastem Gliwice, a Raków Częstochowa na wyjeździe zagra ze Śląskiem Wrocław. W pierwszym niedzielnym meczu Cracovia spotka się z Wartą Poznań.Po pierwszym zwycięstwie i pierwszych golach czas na kolejne emocje z udziałem Roberta Lewandowskiego w LaLiga Santander. W niedzielny wieczór FC Barcelona zagra na własnym stadionie z Realem Valladolid. Duma Katalonii będzie zdecydowanym faworytem tego spotkania, drużyna z Valladolid zanotowała w pierwszych meczach porażkę z Villarrealem i remis z Sevillą. Niedzielne starcie będzie także okazją dla Roberta Lewandowskiego do zdobycia pierwszego ligowego gola na Camp Nou. Mecz od 19:25 w Canal+ Premium. Dwie godziny wcześniej w Canal+ Sport transmisja spotkania lidera LaLiga Santander - Villarreal, który ma na koncie dwa imponujące zwycięstwa, zagra na wyjeździe z Getafe. Fani hiszpańskiej piłki powinni szykować się również na sobotni wieczór, kiedy to Canal+ Sport 5 pokaże trzy mecze - Elche - Real Sociedad, Rayo Vallecano - Mallorca oraz Almeria - Sevilla.Derby Arsenal - Fulham nie są co prawda najsłynniejszym meczem drużyn z Londynu, ale jest co najmniej kilka powodów, które przemawiają za obejrzeniem sobotniego spotkania 4. kolejki Premier League. Arsenal to rewelacja początku sezonu w lidze angielskiej. Podopieczni Mikela Artety grają efektywnie - komplet punktów w trzech początkowych kolejkach - i efektownie - średnia goli na mecz wynosi 3. Ale powody do zadowolenia z formy swoich ulubieńców mają również kibice Fulham. Klub ten rozpoczął sezon od niespodziewanego remisu z Liverpoolem, a potem dodał remis z Wolverhampton i zwycięstwo nad Brentford. W tabeli Fulham zajmuje siódme miejsce i na pewno nie stoi na straconej pozycji w starciu z Arsenalem. Sporą stratę do czołowych drużyn ma natomiast... Liverpool. The Reds, którzy przed sezonem byli wymieniani jednym tchem obok Manchesteru City w gronie faworytów, na razie zawodzą. Dwa remisy, bolesna porażka z Manchesterem United i dopiero 16. miejsce w tabeli. Sobotnie starcie z Bournemouth pokaże czy to tylko chwilowa zadyszka wicemistrzów Anglii, czy może poważniejszy problem.Hitem 4. kolejki Ligue 1 Uber Eats będzie niedzielny mecz Paris Saint-Germain - AS Monaco. Podopieczni Christophe'a Galtiera rozpoczęli sezon w imponującym stylu - trzy zwycięstwa i aż 14 zdobytych bramek. Pomimo tarć między największymi gwiazdami - Mbappe, Neymar, Messi - drużyna z Paryża gra niemal perfekcyjnie. I wydaje się zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia. AS Monaco do tej pory nie może odnaleźć właściwego rytmu gry, a z trzech rozegranych spotkań, tylko w jednym zdobyło komplet punktów. W innych ciekawszych meczach ligi francuskiej wicelider Lens zagra z Rennes, a trzeci w tabeli Olympique Marsylia zmierzy się na wyjeździe z Niceą.Żużlowa niedziela będzie stała pod znakiem rewanżowych ćwierćfinałów PGE Ekstraligi: ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa - BETARD SPARTA Wrocław oraz MOJE BERMUDY STAL Gorzów - FOR NATURE SOLUTIONS APATOR Toruń. W pierwszym starciu częstochowianie wygrali we Wrocławiu 46:44 i mają skromną zaliczkę przed rewanżem. Takim samym wynikiem zakończyła się pierwsza potyczka Stali Gorzów z Apatorem - przed tygodniem nieznacznie lepsi okazali się torunianie. Żużlowych emocji nie zabraknie również w piątek, kiedy to Canal+ Sport5 pokaże półfinałowe spotkania eWinner 1. Ligi: Stelmet Falubaz Zielona Góra - Abramczyk Polonia Bydgoszcz oraz H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - Cellfast Wilki Krosno.Plan transmisji:Piątek (26 sierpnia):• 17:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5), CANAL+ SPORT5komentarz: Maciej Noskowicz, Patryk Malitowski• 17:55 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Grzegorz Mielcarski• 19:30 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Bajerski• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Cezary Olbrycht• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow• 20:30 WTA 250 w Cleveland:(Canal+ Sport 2)komentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Adam Molenda• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Krzysztof Marciniak, Michał Bojanowski• 23.00(Canal+ Sport 5)• 00:30 WTA 250 w Cleveland:(Canal+ Sport)komentarz: Marek Furjan, Klaudia Jans-IgnacikSobota (27 sierpnia):• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Jagoda• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Spot)komentarz: Robert Skrzyński, Adam Szała• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz Viaplay: Kamil Kania i Michał Borkowski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Artur kwiatkowski, Marek Jóźwiak• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Maciej Murawski• 17:25 LaLiga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz Viaplay: Marcin Pawłowski i Maciej Łuczak• 19:00 WTA 250 w Cleveland:(Canal+ Family)komentarz: Maciej Zaręba, Joanna Sakowicz-Kostecka• 19:15 Ekstraliga:(Canal+ Family)komentarz: Tomasz Dryła• 19:15 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Maciej Noskowicz• 19:25 LaLiga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Cezary Olbrycht, Grzegorz Kaczmarczyk• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Radosław Majdan• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Filip Surma, Tomasz Wieszczycki• 21:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębiński• 23.00(Canal+ Sport 5)Niedziela (28 sierpnia):• 10:00(Canal+ Sprt)• 11:00(Canal+ Sport)redakcja: Daria Kabała-Malarz• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Cezary Olbrycht, Marcin Baszczyński• 14:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Filip Surma, Michał Bojanowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Piotr Glamowski, Maciej Murawski• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Smokowski, Igor Lewczuk• 17:25 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 19:25 LaLiga:(Canal+ Premium)komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Ćwiąkała• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:30(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Gleń, Krzysztof Marciniak• 23.00(Canal+ Sport 5)Poniedziałek (29 sierpnia):• 20.00(Canal+ Sport)• 21.00(Canal+ Sport)• 22.00(Canal+ Sport)• 23.00(Canal+ Sport 5)