Łukasz Szewczyk

HBO zamówiło drugi sezon serialu "Ród smoka"

• Serial HBO Original "Ród smoka" (House of the Dragon) będzie miał drugi sezon.

• Produkcja zadebiutowała jednocześnie na całym świecie 22 sierpnia w HBO i HBO Max, gromadząc największą widownię w historii serwisu HBO w USA.

• Pierwszy odcinek przyciągnął do tej pory ponad 20 milionów widzów w USA według danych Nielsena, biorąc pod uwagę kanały linearne i serwisy HBO.

Fot. HBO