"Władcy gratów", "Uliczne wyścigi", "Ekspertki z warsztatu" jesienią w DTX

Łukasz Szewczyk

• Prędkość, adrenalina i mocne doznania jesienią na antenie DTX

Tej jesieni na antenę DTX powrócą dobrze znane widzom. W 10. sezonie Sarah "Bogi" Lateiner i Faye Hadley ponownie wykorzystają swoją wiedzę i umiejętności, zaglądając pod maski aut oraz do "wnętrzności" motocykli. Naprawy, remonty i tuning nie są im straszne, a wyjątkowe pojazdy to ich prawdziwa pasja! W premierowych odcinkach panie wezmą na warsztat m.in. McLarena 570GT czy Mazdę RX-7, a także pomogą samotnej matce w naprawie Nissana Armady.W DTX nie może zabraknąć też emocjonujących wyścigów. W październiku na antenie stacji zagoszczą ", gdzie najszybsze amerykańskie mistrzynie kierownicy rywalizują w wyścigach na ulicach Las Vegas. Walka toczy się o naprawdę duże pieniądze.W świat ulicznych wyścigów przeniesie nas również program, w którym o zwycięstwo powalczy 20 najlepszych kierowców z Oklahomy, Memphis, Nowego Orleanu, Teksasu, Detroit i innych zakątków USA -Jeśli wciąż będzie Wam mało motoryzacyjnych wrażeń, na ratunek przybędzie Eric Malone! W programiewraz ze swoją ekipą nie tylko odnawia, personalizuje i buduje najszybsze auta na południu USA, ale zdradza też tajniki grudge racingu, czyli emocjonujących wyścigów organizowanych na zamkniętych torach. Premierowe odcinki serii zagoszczą na antenie DTX w październikowe piątki.Jesienią powróci do DTX także kolejna seria. W szóstym już sezonie Mike Finnegan i David Freiburger ponownie wezmą na warsztat pojazdy w nie najlepszym stanie, aby przetestować granice ich możliwości. Ich zdobycze czeka renowacja i zaskakujący tuning, a także testy sprawdzające drzemiący w nich potencjał.