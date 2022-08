"Kobiety, które płacą za seks", "Obsesyjna miłość sióstr" i ciąża 35+ jesienią w Discovery Life

Łukasz Szewczyk

Podobno z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. To powiedzenie nie dotyczy bohaterek programu, który jesienią zagości na antenie kanału Discovery Life.pokaże jak silnie mogą być ze sobą związane siostry. Bohaterki jedzą te same potrawy, śpią w jednym łóżku, a nawet dzielą się chłopakiem! Tak bliskie relacje często spotykają się z krytyką ze strony rodziny, partnerów, a nawet lokalnych społeczności. Jaka jest cena uzależnienia od siostrzanej miłości?Justin Bane jest właścicielem wyjątkowego kompleksu sportowego, w którym pomaga klientom zmierzyć się z bardzo. Justin i jego ekipa zmieniają życie podopiecznych, wspierając ich psychicznie i rehabilitując fizycznie. Ich kompleksowa przemiana odbywa się w najnowocześniejszym obiekcie fitness w Teksasie.Discovery Life słynie ze swojego czwartkowego pasma dokumentalnego. Pokazuje w nim filmy, które prowokują do zmiany spojrzenia na wiele aspektów życia.to dokument oparty na książce Amandy Ripley. Film przedstawia historie czworga amerykańskich nastolatków żyjących w krajach, gdzie edukacja jest na wyższym poziomie niż w Stanach Zjednoczonych. Dokument wsłuchuje się w głos uczniów, którzy na podstawie własnych doświadczeń radzą jak zreformować amerykańskie szkolnictwo. Z kolei celebrytka Jodie Marsh przyjrzy się kwestii późnego macierzyństwa,które może, ale nie musi wiązać się z dużym ryzykiem. W filmie dokumentalnymsprawdzi do czego ludzie są zdolni, aby stworzyć wymarzoną rodzinę. Natomiast w następnym niekonwencjonalnym dokumencie, Jodie rozmawia z kobietami, które płacą mężczyznom za seks oraz z mężczyznami, którzy świadczą takie usługi. Celebrytka spróbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, czy panie traktują taki seks jako zwykłą transakcję biznesową i czy są w stanie oddzielić go od miłości.