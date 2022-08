Łukasz Szewczyk

• Jesienna oferta TVP Polonia

Na jesień 2022 kanał TVP Polonia przygotował kontynuację cyklu "Kamperem po Południu". Nie zabraknie również kolejnych odcinków popularnego teleturnieju "Polacy to wiedzą!" oraz kontynuacji cyklów: "Przystanek Ameryka", "Kierunek Zachód" czy "Magazyn z Wysp". We wtorki TVP Polonia zaprasza na nowe wydania "Wilnoteki" i "Studia Lwów", magazynu o szczególnym znaczeniu w kontekście wojny toczącej się na Ukrainie.Na antenę powróci flagowy program "Polonia 24". Bieżące wydarzenia z życia Polaków na obczyźnie relacjonować będą: Klaudia Carlos, Agata Konarska, Paulina Drażba, Grzegorz Miśtal i Przemysław Toczek. W jesiennym menu TVP Polonia znajdziemy także programy kulturalne i publicystyczne, m.in. "Informacje kulturalne", "Sądy, przesądy", magazyn "Co dalej?", a także ponadczasową serię podróżniczą "Zakochaj się w Polsce". Pojawią się również produkcje "Na ratunek ogrodom", "Korona Gór Polski" oraz "Architektura Podhala".W liistopadzie TVP Polonia zaprosi widzów do udziału w II Międzynarodowym Festiwalu Produkcji Telewizyjnej "Heart of Europe". Ceremonia otwarcia, łączenia ze studiem festiwalowym oraz transmisja Gali Zamknięcia tylko w TVP Polonia.