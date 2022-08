"Zbrodnie godne Hollywood", "Miłość czy pedofilia?", "Biggie i Tupac: kto zabił raperów?" jesienią w ID

Łukasz Szewczyk

Jeśli jakaś sprawa po 30 latach nadal wbudza podejrzenia i dyskusje, naprawdę warto jej się przyjrzeć! Tak właśnie dzieje się w przypadku braci Menendez. Lyle i Erik, oskarżeni o morderstwo swoich sławnych rodziców, w 1993 roku stanęli przed sądem, rozpoczynając jeden z najgłośniejszych procesów lat 90. XX wieku. Twórcy dokumentuponownie pochylą się nad tajemniczą sprawą i przeanalizują fakty z zupełnie nowej perspektywy. Czy potworne wydarzenia w rodzinie Menendez nastąpiły jedynie z powodu chęci wzbogacenia się, czy może dochodziło tam do notorycznych nadużyć wobec nieletnich?Kryminalne zagadki, w które zaangażowane są gwiazdy, zawsze budzą ogromne zainteresowanie. Dokumentwraca do wydarzeń z drugiej połowy lat 90. XX wieku i zabiera widzów w świat największych nazwisk hip-hopu z muzycznym konfliktem Wschodniego i Zachodniego Wybrzeża USA w tle. Wielkie pieniądze i branżowa rywalizacja to tylko część okoliczności, które towarzyszyły tajemniczej do dziś sprawie morderstw raperów Christophera "Notorious B.I.G." Wallace'a i Tupaca Shakura. Premierowa produkcja ID przyjrzy im się na nowo.Główne role w głośnych sprawach kryminalnych nie są jednak zarezerwowane tylko dla gwiazd. W 1997 roku Ameryka zwróciła wzrok na Mary Kay Letourneau, 34-letnią nauczycielkę, która przyznała się do romansu ze swoim 12-letnim uczniem. Letourneau, w oczekiwaniu na proces, urodziła dziecko będące owocem tej relacji, a finalnie, po latach, postanowiła ją sformalizować, biorąc ślub ze swoim wychowankiem. Szokująca sprawa Mary Kay wciąż budzi wiele kontrowersji, a wszystkie jej aspekty analizuje dokumentInną sprawą, którą Ameryka śledziła z zapartym tchem, była saga rodziny Murdaugh. Wpływowy klan prawników święcił triumfy w Karolinie Południowej przez długie lata, dopóki światła dziennego nie ujrzały zarzuty o morderstwa, korupcje i ogromne oszustwa. Sprawa okazała się na tyle poważna, że Alexowi Murdaugh groziło postawienie aż 48 zarzutów i kara do 700 lat więzienia. Programdociera do tajemnic tej (nie)ciekawej rodziny i wyjaśnia najmroczniejsze aspekty jej historii.Jesienią w ID nie zabraknie również kulis pracy stróżów sprawiedliwości. W programie "Zbrodnie godne Hollywood" porucznik Joe Kenda przeprowadzi widzów przez najciekawsze i najbardziej zadziwiające śledztwa w Stanach Zjednoczonych. Na antenę ID wróci również dobrze znany widzom John Walsh, który w czwartym sezonie programuponownie postara się, aby ci, którzy wymknęli się systemowi sprawiedliwości, odpowiedzieli za swoje przewinienia.