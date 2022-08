Kratynwość, ciekawość, odwaga jesienią na antenie Boomerang

Łukasz Szewczyk

• Jesienna oferta kanału Boomerang

1 września 2022 roku na kanale Boomerang premiera. Jest to nowe pasmo kreskówek zostało stworzone z myślą o dzieciach w wieku od 2 do 5 lat, a także ich rodzicach i opiekunach. To przestrzeń, w której przedszkolaki mogą stać się, kimkolwiek chcą. Zainspirowany psychologią pozytywną i nauką XXI wieku, Cartoonito opiera się na autorskim systemie edukacji przedszkolnej Nauczanie Humanocentryczne. Ma ono na celu wspieranie człowieczeństwa każdego dziecka poprzez celebrowanie jego unikalnej osobowości i zachęcanie go do traktowania innych ze współczuciem, szacunkiem i uczciwością. Wraz z wejściem Cartoonito do Polski, na antenie kanału Boomerang pojawią się nowe kreskówki. Będzie too rezolutnym chłopcu i bliskich mu osobach czyo tytułowym pajączku, który uwielbia odkrywać świat i śpiewać piosenki. Stacja wyemituje również premierowy serialo uniwersum Batmana. Widzowie mogą także liczyć na nowe odcinki serialuProponowane w ramach Cartoonito produkcje zachęcają do pielęgnowania czterech głównych wartości: Kreatywności, Troski, Ciekawości i Odwagi. Emisja będzie odbywać się codziennie w godzinach 8:00 - 14:00 na kanale Boomerang.Lokomotywa Numer Jeden -rządzi na torach wyspy Sodor! Tomkowi towarzyszy Piotruś, Kamcia i Nia. Wesołe lokomotywy śpiewają chwytliwe piosenki, z których mali widzowie mogą uczyć się o postawach empatii, przyjaźni, grze i innych wartościach. W premierowych epizodach na dzieci czeka jeszcze więcej wpadających w ucho melodii. Emisja nowych odcinków od 1 września i w październiku w ramach bloku Cartoonito w Boomerangu.Kim byłby Batman bez Batmobilu? Na pewno byłoby mu trudniej pokonywać złoczyńców. Dlatego gwiazdami serialu jest Batmobil i inne superbohaterskie pojazdy. Razem z Batmanem, Batgirl i Robinem zwalczają przestępczość w Gotham City. Nowe postaci są dziećmi i podchodzą do napotkanych problemów w iście dziecięcy sposób: z entuzjazmem i kreatywnością. Dzięki grupie zróżnicowanych bohaterów każdy młody widz znajdzie kogoś, z kim może się utożsamić. Emisja premierowego serialuw październiku w ramach bloku Cartoonito w Boomerangu.Serialopowiada o perypetiach uroczego pająka Lucasa. 4-letni bohater lubi śpiewać piosenki, a jego pasja to odkrywanie świata. Ma talent, który pozwala mu wejść do każdego zakątka domu: umie bardzo wysoko skakać i pleść pajęczyny. Mieszka w zabytkowym wiktoriańskim domu i ma tam innych wesołych towarzyszy. Spotyka Fidnley'a, muszkę o wielkim sercu, energetyczną malutką buldożkę Avocado i wyluzowaną kameleonicę Bodhi. Emisja premierowego serialu w październiku w ramach bloku Cartoonito w Boomerangu.