Jesień z TVP ABC. Nowy program i seriale animowane

Łukasz Szewczyk

• Jesienna oferta TVP ABC

Jesienną nowością TVP ABC będzie program(od 23 września 2022 roku). Program dla najmłodszych widzów opowiadający o fascynującym świecie roślin. Widzowie na rośliny spojrzą z wielu perspektyw - oczami owadów, zwierząt i ludzi. Będzie można poznać gąszcz zależności, jakie łączą rośliny i inne organizmy żywe.Na antenę z nowymi odcinkami powracają programy "Część, czy mogę cię zjeść", "Studio ABC", "Al- Chemik", "Przyjaciele Misia i Margolci", "Czytanie przed snem", "Moda na rodzinę", "Rozmowy na dwie głowy", "Figu Migu na planecie Czochras", "Zwierzaki czytaki", "Ziarno", "Zagadki Zwierzogromadki" oraz "Szkoła z Kleksem Bysrzakiem".Jesień 2022 roku na antenie TVP ABC to także premiery seriali animowanych. Wśród nich(od 29 sierpnia). To świat Dzikiego Zachodu, w którym człowiek i dinozaur ramię w ramię budują świat. Kolejna propozycja to(od 29 sierpnia). Błysk to samochód serwisowy, ale jego marzeniem jest zostać samochodem wyścigowym. Pewnego dnia to marzenie może się spełnić. Błysk zaczyna intensywnie trenować i ścigać się z każdym. Jeśli tylko uwierzy w siebie, osiągnie wszystko. Czy zostanie bohaterem?Widzowie zobaczą także serię(od 29 sierpnia). Witajcie w "La Fourchette" - restauracji prowadzonej przez rodziców Toma i Lili. To miejsce wyjątkowe, tętniące życiem; idealna przestrzeń do zabawy i psot w wykonaniu małych rozrabiaków. Kiedy ma się w sobie ogromne pokłady energii i kreatywności, nietrudno o nową katastrofę.Z koli serial(od 29 sierpnia) opowiada o perypetiach Vicka i dwóch misiów. Ich las stał się rezerwatem przyrody i kwitnie w nim turystyka. Pojawili się tu też nowi mieszkańcy, m.in. zwierzęta cyrkowe. Niestety okazuje się, że miejsce to nie jest dla nich bezpieczne, więc Vick wspólnie z Carly i niedźwiedziami muszą podjąć zdecydowane działania, by chronić rośliny i zwierzęta.Jesienią także. Mike to wyrafinowany pies o specyficznych gustach. Choć tęskni za spokojnym życiem, to zmuszony jest bronić domu przed bandą intruzów. Szopy pracze, żółwie i kot mają szczególny talent do pojawiania się w najmniej odpowiednich momentach, wymuszając na Mike'u konieczność podjęcia działania.Wśród nowości. Mieszkanie na rajskiej wyspie może oznaczać tylko jedno - niesamowite przygody. Przekonuje się o tym Yann, który wraz z młodszą siostrą i wujkiem mieszka na jednej z takich wysp. Gdy Yann spotyka Zooma, tajemniczego i niezwykle inteligentnego białego delfina, rodzi się między nimi ogromna przyjaźń, która daje początek wielu fascynującym przygodom.mieszka na małej farmie pełnej zwierząt. Jej ulubionym zajęciem jest pomoc miejscowemu listonoszowi w dostarczaniu poczty. Henrietta przeżywa wielkie i małe przygody. U małej bohaterki zawsze coś ciekawego się dzieje. Niezwykłe historie z mnóstwem niespodzianek i szalonymi kurczakami w tle zawsze znajdują szczęśliwy finał.Pozostałe pozycja to także "Mush-Musk i Grzybaszki", "Bob Budowniczy", "Pat i świat", "Strażak Sam", "Topo Gigio", "Bobaski i miś", "Księga ksiąg", "Superhero Kindergarten" oraz "Space Nova".