Nowości w jesienej ramówce Cartoon Newtork

Łukasz Szewczyk

• Premierowa jesień w Cartoon Network

Nowy serialod The Lego Group wkrótce w Cartoon Network. Na ekrany powróci jeden z głównych bohaterów "Podróży na Zachód"! Monkey Kid jest chłopcem nazywanym "MK". Uwielbia legendy i opowieści o magii - to prowadzi go do niesamowitego odkrycia. Znajduje rzeczy należące do prawdziwego Króla Małp. Miały uwięzić złego demona, który wydostał się na wolność. MK spróbuje wykorzystać swoją fascynację magią do pokonania zjawy. W premierowych odcinkach użyje różnych mocy: uda mu się sklonować i wykorzystać czarodziejski klucz do pradawnej bramy. Premiera premiera 1. sezonu serialu w grudniu.to ekipa walecznych wojowników Ninja, którzy dzielnie bronią swojej wioski przed niebezpieczeństwami. Panują nad żywiołami, a ich sprzymierzeńcami są błyskawice, woda, ziemia czy ogień. Do walki z przeciwnościami losu Cole, Jay, Kai, Lloyd, Zay i Nya wykorzystują specjalną technikę zwaną Spinjitsu. Została ona przekazana im przez doświadczonego mistrza Sensei Wu. Podczas nowych przygód bohaterowie stoczą potyczki z nowo powstałą grupą strażników miasta Ninjago. Nowi Ninja staną się ich rywalami, co spowoduje konflikty między wojownikami i przyniesie wiele przygód. Poszukiwanie magicznego kamienia, ratunek przyjaciół i pomoc w odzyskaniu mocarnej Laski, a także spotkanie ze starym wrogiem - to wszystko czeka widzów podczas emisji premierowych odcinków 4. sezonu w październiku.W nowej odsłonie kreskówkijest lekarzem w szpitalu miasteczka Jellystone. Bardzo dobrym lekarzem... a przynajmniej tak sądzi. Miś Boo-Boo i Niedźwiedzica Cindy to jego przyjaciele: dbają o to, by Yogi twardo stąpał po ziemi. W miasteczku Jellystone można też spotkać burmistrza, psa Huckleberry'ego, i sprytnego szelmę, kota Tolka. W premierowych odcinkach burmistrz będzie chciał wypromować miejscowość. Czy jest lepszy sposób na to, niż zrobienie viralowego filmiku? Miś Yogi okaże się w tym mistrzem, a wszystko skończy się bitwą na filtry do zdjęć. Emisja nowych odcinków 1. i 2. sezonu od 12 września.to Robin, Cyborg, Bestia, Gwiazdka i Raven. Jak większość prawdziwych nastolatków pakują się w liczne tarapaty, ale supermoce pozwalają im się wykaraskać z problemów i ratować innych bohaterów. W premierowych odcinkach Tytani będą gwiazdami swojej kreskówki, ale postanowią też wyprodukować własne telewizyjne show. Połączą również siły z piratami, aby odnaleźć zaginiony pakunek i wybiorą się na poszukiwania Aquamana. Emisja nowych odcinków 7. sezonu od 1 września i w listopadzie.Paczka bohaterównigdy nie mogła narzekać na brak wrażeń. Nawet wtedy, gdy bohaterowie byli w przedszkolu, co pokazuje serial "Totalna Porażka: Przedszkolaki". W nowych odcinkach dzieciaki znowu coś zmalują: postanowią przejść się przewodem wentylacyjnym, wpadną do sosu żurawinowego oraz zmienią się w staruszków. Nowe odcinki 3. sezonu serialu w październiku.OdkądWilliams przeprowadził się z rodzicami do Herkleton, odkrył, że nie jest to zwykłe miasteczko. Razem z przyjaciółmi zaczął poznawać rejony lasu nad położonym nieopodal Potokiem. Znajduje się tam Drzewo Handlu zarządzane przez dziewczynkę ze smykałką do biznesu i magiczna Druga Strona Potoku. W premierowych odcinkach Herkleton nawiedzi złodziej, a główni bohaterowie stworzą plan złapania go. Craig weźmie udział w trudnej bitwie na spojrzenia, aby wygrać cząstkę magicznej kostki Rubika, której odpowiednie ułożenie pokaże mapę do skarbu. Emisja nowych odcinków 4. sezonu w grudniu.to najnowsza wersja kreskówki o kultowych postaciach, wśród których znajdują się m.in. Królik Bugs, Kaczor Daffy czy Kanarek Tweety. Na widzów czeka wiele zabawnych gonitw Bugsa i myśliwego Elmera, a także pustynnych perypetii kojota E. Wilusia i Strusia Pędziwiatra. W premierowych odcinkach głównymi gwiazdami będą Daffy, Porky, Elmer, Sylwester i Tweety. Daffy zachęci Porky'ego do udziału w profesjonalnych zawodach, a kaczor przez przypadek zepsuje myśliwemu Elmerowi jego spokojną wycieczkę. Emisja nowych odcinków 4. sezonu od 5 września