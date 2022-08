"Akademia Mistrzów". Mateusz Kusznierewicz z autorskim programem w Kanale Sportowym

Łukasz Szewczyk

• Mistrz olimpijski z Atlanty, po osiągnięciu sukcesów sportowych i biznesowych, dostaje od Kanału Sportowego szansę sprawdzenia się w mediach.

Kusznierewicz to w świecie sportu człowiek-instytucja. Jego wypełniona sukcesami sportowa kariera pozwoliła mu śmiało wejść do świata biznesu i nowych technologii. Jest pomysłodawcą i właścicielem "Akademii Mistrzów" -platformy edukacyjnej, w której nauczycielami są wybitni polscy sportowcy oraz eksperci z dziedzin takich jak psychologia, high performance, dietetyka, technologia, organizacja pracy zespołowej, media czy sponsoring. W "Akademii Mistrzów" uczestnicy w nowoczesnej formie grywalizacji otrzymują dostęp do biblioteki wiedzy, kursów wideo i forum wymiany doświadczeń. Na bazie tego doświadczenia powstał pomysł, żeby tę wiedzę i doświadczenie wykorzystać w największym polskim medium sportowym na YouTube - "Kanale Sportowym".- podkreśla prezes kanału Sportowego Maciej Sawicki.Każdy odcinek nowego programu, który będzie emitowany co dwa tygodnie w sobotę o godz. 20 potrwa ponad godzinę. Zaproszeni goście ze świata sportu i biznesu w pogłębionych wywiadach będą dzielić się swoimi doświadczeniem, wiedzą i konkretnymi metodami na życiowy sukces. W pierwszym odcinku, zaplanowanym na 27 sierpnia, Kusznierewicz porozmawia z Sebastianem Świderskim - byłą gwiazdą siatkarskiej reprezentacji Polski, a obecnie prezesem PZPS. Wśród gości kolejnych odcinków nie zabraknie tak znanych postaci jak Adam Małysz, Marcin Gortat, Joanna Jędrzejczyk, Karol Bielecki, Robert Korzeniowski, Maja Włoszczowska czy Rafał Majka. Pojawią się też niekwestionowane autorytety z dziedziny psychologii czy marketingu sportowego.- podkreśla Mateusz Kusznierewicz.