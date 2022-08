"Intruz w moim ciele", "Wyjmijcie to ze mnie" jesienią w TLC

Łukasz Szewczyk

• Zdumiewające transformacje, rzadkie schorzenia i niezwykłe metamorfozy pod okiem wybitnych ekspertów

• Jesień w TLC

Już we wrześniu ulubiona przez widzów TLC dermatolożka powróci na antenę z premierowymi odcinkami programu. Dr Sandra Lee znów będzie leczyć niezwykłe dolegliwości swoich pacjentów i pomoże im odzyskać życie, jakiego pragną.Jesienią na antenie pojawi się też nie lada gratka dla fanów historii i różnych perypetii miłosnych. TLC pokaże już siódmy sezon formatu. Program śledzi losy par, które mają już za sobą 90 dni narzeczeństwa zakończonego ślubem. Ale co dzieje się dalej, kiedy dopada ich codzienność? Świeżo upieczeni małżonkowie szybko zdają sobie sprawę, że ich miesiąc miodowy się skończył, a teraz nadszedł czas na tworzenie wspólnego życia. Czy zakochani poradzą sobie z problemami dnia codziennego? Jakie będą ich dalsze losy?Jakie macie pierwsze skojarzenia, myśląc o programie, którego tytuł brzmi? Ten trzymający w napięciu nowy serial medyczny pokaże historie pacjentów, którzy mają w swoim wnętrzu różne ciała obce. Kamery zajrzą do gabinetów lekarskich i przyjrzą się np. procedurze wyciągania pluskwy z ucha. Kolejna jesienna nowość to program, odkrywający przed widzami fascynujący świat medycyny ratunkowej. Doktor Ruby Rose pokaże w jaki sposób leczy pacjentów z bolesnymi urazami i zagrażającymi życiu infekcjami. Wszystkie te nietypowe dolegliwości mają jedną wspólną cechę - powstały wskutek pojawienia się w ludzkich ciałach przedmiotów obcych.