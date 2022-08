"Korona Gów Polskich", "Na ratunek ogrodom" jesiennymi nowościami TVP HD

Łukasz Szewczyk

• Inspirujące podróże kulinarne, nowe programy oraz seriale kryminalne jesienią w TVP HD

Pielęgnacja ogrodu nie zawsze bywa łatwa, a samodzielne zaprojektowanie niewielkiego, zielonego zacisza domowego to często prawdziwe wyzwanie. W nowym programie(od 4 września) z pomocą przychodzą: doświadczona architekt krajobrazu Katarzyna Cichocka i jej ekipa. W ciągu trzech dni zaniedbane ogrody i tarasy uczestników programu zmieniają się nie do poznania.Po ciężko przepracowanym dniu każdy z nas czasem marzy, aby choć na chwilę uciec od zgiełku miasta, wsiąść do pociągu, wziąć głęboki oddech i przeżyć przygodę. W taką właśnie cudowną podróż zabierze widzów TVP HD Marta Manowska, która postanowiła odkryć południe Polski, jego miejscowe historie i lokalne specjały. Zdobędzie też szczyty należące do(od 1 października).Na antenę wraca(od 30 października). W towarzystwie Jacka Szklarka widzowie TVP HD ponownie wybiorą się w podróż po najsmaczniejszych zakątkach Polski. Odwiedzimy urokliwe miejsca, poznamy wyjątkowych ludzi i regionalne specjały. Jacek Szklarek odkryje przed nami tajemnice powstawania tradycyjnych kiełbas, konfitur i przetworów z sezonowych owoców i warzyw . Złota polska jesień jest piękna również nad Bałtykiem. To tu wraz z Jackiem Szklarkiem odkryjemy nieoczywiste smaki popularnego ziemniaka i śledzia. Podkarpacie uraczy nas rajskimi jabłkami, natomiast piękne Roztocze - znaną od wieków kaszą. Podróżując po kulinarnej mapie Polski i przyglądając się jej mieszkańcom, widzowie poznają liczne lokalne patenty na to, aby żyć zdrowiej, wolniej i smaczniej.Dreszczyk emocji dostarczy widzom kontynuacja serialu kryminalnym "Detektyw Murdoch" opowiadającym o przygodach przenikliwego śledczego z Toronto.