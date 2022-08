Letnie przeboje 30-lecia i Świętokrzyska Gala Kabaretowej na żywo w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Magiczne Zakończenie Wakacji na antenie Polsatu

• W sobotę (27 sierpnia) koncert największych letnich przebojów ostatnich 3 dekad

• W niedzielę (28 sierpnia) skecze w Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej

Sobotni koncert to sentymentalna podróż przez ostatnie trzy dekady. Nie tylko muzyczna. W ciągu minionych 30 lat świat zmienił się nie do poznania. Czy można wyobrazić sobie wakacje bez telefonu? Albo pracę bez laptopa? Urlopowicze nie wysyłają już pocztówek, a fani muzyki nie używają discmanów - funkcje te spełnia jedno mieszczące się w kieszeni spodni urządzenie - popularna "komórka". Podczas koncertu przypomniane zostaną wszystkie wynalazki, które w tym czasie podbiły świat, podobnie jak przeboje, jakie usłyszymy tego wieczoru.będzie obchodzić podwójny jubileusz: 40-lecia zespołu i 30 lat od wydania piosenki "Zawsze tam gdzie Ty". Grupa zaśpiewa też hit "Mniej niż zero" - przebój tak dobry, że potrafi go zanucić kilka pokoleń Polaków. W kieleckim amfiteatrze zaśpiewają także artyści, których piosenki przez lata rozbrzmiewały na antenie partnera tegorocznego koncertu - Radia ZET - i wielokrotnie podbijały szczyty kultowej listy przebojów tej stacji. Usłyszymy więc słynne "Prawie do nieba". Utwór ten wylansował wokalistę na prawdziwe bożyszcze nastolatek. Oprócz niego zaśpiewa też znany "Chodź, przytul, przebacz"."...Makumba, Makumba ska, Polska Afryka Afryka Polska" śpiewał w latach 90., a wraz z nim wszyscy Polacy. Piosenka dotarła wtedy na szczyt Listy Przebojów Trójki a zespół do dziś pozostaje jednym z najciekawiej komentujących sytuację w kraju, oczywiście z właściwą sobie ogromną dozą satyry. Na kieleckiej scenie, absolutnie nie może ich zabraknąć. Prawie półtora miliona wiernych fanek i fanów śledzących profile w mediach społecznościowych? Tak to możliwe, bo właśnie tylu wielbicieli (a w rzeczywistości z pewnością o wiele więcej) ma. W Kielcach usłyszymy go w przebojach "Proste" i "Bez Ciebie".przypomni wszystkim kultową "Agnieszkę". Oczywiście nie może zabraknąć królowej, która od 20 lat zachwyca swoją nietuzinkową osobowością nie tylko scenę muzyczną, ale też telewizyjną. O współczesny klimat zadbają natomiast dwie księżniczki rumuńskiego popu - Minelli i Olivia Addams, a także fiński zespół, którego hit "In the Shadows" ma w serwisie YT prawie 100 milionów odsłon i wciąż jest grany w radiowych stacjach oraz nasza rodzima różowowłosa, eteryczna piosenkarka bryska.- mówi Dyrektor Programowa Polsatu Nina Terentiew.- mówi Mariusz Smolarek, redaktor naczelny Radia ZET.Koncert w amfiteatrze Kadzielnia, który od lat przyciąga publiczność wyjątkowym klimatem i niepowtarzalną lokalizacją na terenie dawnego kamieniołomu, poprowadzą dziennikarka Radia ZET Agnieszka Kołodziejska i aktor Adam Zdrójkowski, a wesprze ich kabaret Nowaki.Niedziela to tradycyjnie Świętokrzyska Gala Kabaretowa, czyli najśmieszniejszy wieczór tego lata. Najbardziej znane kabarety w Polsce podsumują kończące się wakacje. Usłyszymy najświeższe komentarze do wydarzeń politycznych, obyczajowych i oczywiście z życia celebrytów. Wystąpią między innymi:orazi niezrównana, niemająca litości dla nikogo -. Galę poprowadząi aktorka Karolina Gorczyca. O oprawę muzyczną zadba zespół The Jobers.