"Sposób na cukiernię", "Półwysep słodyczy" i "Posiekani" jesienią w Food Network

Łukasz Szewczyk

• Food Network jesienią to nie tylko jedzenie i gotowanie, ale także spora dawka zabawy

Jesienią w Food Network kolejna odsłona, znanego i lubianego konkursu kulinarnego, w którym liczą się umiejętności, szybkość i pomysłowość. Zmagania szefów kuchni będzie oceniać trójka ekspertów kulinarnych. By zaimponować jurorom, kucharze muszą dać się ponieść swojej fantazji. Mają zaledwie 20 minut na wykonanie dania, które będzie smakować i wyglądać perfekcyjnie. Ten program to prawdziwa gratka dla wszystkich wielbicieli kulinarnych zmagań.Żeby osłodzić widzom jesienne wieczory, Food Network zaprasza wszystkich na "Półwysep słodyczy". To miejsce, gdzie królują wyrafinowane ciasta, fantazyjne ciasteczka i pyszne czekoladki. Komiczka Katia Follesa i znany włoski cukiernik Damiano Carrara odwiedzą renomowane cukiernie we Włoszech, które będą ze sobą konkurować. W każdym odcinku programu właściciele trzech wybranych lokali postarają się skraść podniebienia sędziów i swoich przeciwników. Wszystko po to, by zdobyć najwyższą ocenę i zgarnąć główną nagrodę.Wielokrotnie nagradzana cukierniczka Stephanie Boswell zdradzi widzom swój. Właściciele cukierni w Stanach Zjednoczonych zmagają się z wieloma problemami. Wszelkimi sposobami próbują ratować swoje firmy i uchronić je przed upadkiem. Na szczęście z pomocą przychodzi pełna pasji Stephanie, która ma bystre oko i zawsze potrafi znaleźć rozwiązanie cukierniczych problemów. Ekspertka przywraca świetność lokalnymcukierniom i sprawia, że klienci tłumnie czekają na zakup sprzedawanych tam łakoci.