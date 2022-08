Dalekie pordróże jesienią z Travel Channel

Łukasz Szewczyk

• Jesienią Travel Channel zabierze widzów w najdalsze i najpiękniejsze miejsca na Ziemi

W serii, gospodarz telewizyjny i aktor, Henry Golding wybierze się w podróż, której celem będzie odszukanie jego plemiennych korzeni. Jako potomek budzącego kiedyś postrach plemienia Iban na Borneo, chce osiągnąć swój "bejalai". Jest to rytuał przejścia i dojrzałości, do którego podchodzą mężczyźni, zanim zdecydują się na małżeństwo i założenie rodziny. Zgodnie z nim, Henry musi udać się w podróż do nieznanych krain, aby podjąć rozmaite wyzwania i liczne próby charakteru. Dzięki temu zdobędzie nową wiedzę i umiejętności, które pomogą mu łatwiej wystartować w dorosłość. To będzie niezapomniana podróż, pełna cennych lekcji życia wśród najpiękniejszych malowniczych widoków.Następnie zapraszamy na wycieczkę z rodziną Fieri.to seria, w której popularny restaurator Guy Fieri wyrusza wraz z najbliższymi w niezapomnianą podróż: od północnej Kalifornii przez Oregon, aż do Waszyngtonu. W tę wyjątkową trasę wybiorą się kamperami, a w trakcie podróży czekać ich będzie wiele przygód - od surfowania po wydmach po ekscytującą wycieczkę łodzią w dół rzeki; od biwakowych uczt śniadaniowych po najsmaczniejsze grillowe przysmaki. Ta wycieczka będzie pełna smakowitych posiłków, kultowych miejsc i wielu wrażeń.kolei wszefowie kuchni Will Meyrick i Rinrin Marinka odkryją najlepsze uliczne dania w Dżakarcie! Staną się dla nich inspiracją, ponieważ prowadzący podzielą się z widzami swoimi kreatywnymi interpretacjami tych przekąsek.