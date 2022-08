"Legendarne miejscówki", "Muzealne tejamnice", "Skarby z szopy" jesienią w Discovery Historia

Łukasz Szewczyk

• Discovery Historia na jesień

Fascynacja przeszłością nierzadko cechuje fanów motoryzacji, a retro klasyki wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i zyskują na wartości. Doskonale wiedzą o tym prezenter telewizyjny Henry Cole oraz konserwator motocykli Sam Lovegrove. W trzeciej serii swojego programuponownie wyruszą na poszukiwania brytyjskich perełek motoryzacyjnych z przeszłości. W garażach, składzikach i szopach będą rozglądać się nie tylko za pojazdami, ale też częściami zamiennymi czy pamiątkami motoryzacyjnymi. Niektóre z nich mogą osiągać imponującą wartość.Odszukiwaniem wyjątkowych, ale zapomnianych skarbów zajmuje się także dobrze znany widzom Drew Pritchard - jeden z najlepszych handlarzy antykami w Wielkiej Brytanii. Ekspert Discovery Historia przemierza kraj wzdłuż i wszerz, tropiąc dziwne, często nieoczywiste, ale cenne przedmioty z historią. W programieDrew wraz z ekipą odnalazł oraz dał nowe życie już tysiącom antyków: od elementów starych posiadłości, mebli, kominków czy drzwi, aż po samochody, biżuterię i ozdoby. Szesnasty sezon programu zagości na Discovery Historia w jesienne czwartki.Autorytet w dziedzinie klasycznych samochodów, Steve Magnante, również specjalizuje się w odnajdywaniu zapomnianych skarbów. Specjalnie dla ekipy z programuodnajdzie najciekawsze zapomniane maszyny, przybliżając ich historię i specyfikę. Motoryzacyjne powroty do przeszłości widzowie będą mogli oglądać w październikowe środy w programieW badaniu historii chodzi oczywiście o wiele więcej, niż tylko o przedmioty. Josh Gates w programieodwiedzi miejsca, które nierozerwalnie wiążą się z wydarzeniami historycznymi i przybliży mity dotyczące tych sławnych lokacji. Drugi sezon programu porwie widzów w najodleglejsze zakątki świata. Josh wraz z kamerami odwiedzi między innymi: Francję, Japonię, Irlandię, Hiszpanię, Stany Zjednoczone, Czechy, Tajlandię czy Puerto Rico. Program zawita też do Polski, gdzie przyjrzy się niesamowitej kopalni soli w Wieliczce. "Legendarne miejscówki" pojawią się na antenie Discovery Historia w listopadowe czwartki.Jesienią widzowie Discovery Historia spotkają się także z Donem Wildmanem, który zabierze ich w niesamowitą podróż przez światowe muzea, archiwa, miejsca pamięci i instytucje kultury. Zapoluje w nich na fascynujące eksponaty, mroczne relikwie, niezwykłe artefakty i dziwne przedmioty. Wszystkie z niesamowitą historią do opowiedzenia i głęboko skrywanymi sekretami. Nieemitowane dotąd odcinkizagoszczą na antenie Discovery Historia w listopadzie.