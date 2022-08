"W Polskę jedziemy", "Polscy. Seryjni", "Narodziny nazizmu" jesienią w TVP Historia

Łukasz Szewczyk

• Jesienna oferta TVP Historia

Jesienią w TVP Historia cykl filmowy,(od 18 września) dzięki któremu widzowie odwiedzą malownicze zakątki Polski i poznają ich dzieje. Zobaczymy m.in. Sandomierz, jedno z najpiękniejszych i najbogatszych w zabytki miast, unikalną w skali Europy twierdzę Ossolińskich, zamek Krzyżtopór, czy też jedne z najbardziej fotogenicznych pałaców w Zaborowie oraz Jadwisinie. Autor programu, Krzysztof Jaroszyński podróż wzbogaca historycznymi oraz osobistymi anegdotami. Doświadczenia satyryka prezentowane z przymrużeniem oka nadają lekkości jego turystycznemu przewodnikowi. Znajdą się w nim użyteczne rady, rekomendacje odwiedzin wyjątkowych zakątków, a także mnóstwo humoru oraz intrygujących zwrotów akcji.Kolejna propozycja to(od 6 października). Jest to mroczna podróż po historii polskiej kryminalistyki, medycyny sądowej, a także obyczajowości okresu PRL. Jest to opowieść o przestępcach, którzy w okresie PRL budzili strach i byli obiektem zainteresowania mediów. Wraz z Przemysławem Semczukiem, autorem książek, takich jak: "Wampir z Zagłębia", "M jak morderca" czy "Kryptonim Frankenstein" - przedstawiamy historię owianych złą sławą sprawców, których zbrodnie wstrząsnęły Polską. Autorzy serii będą szukać odpowiedzi na pytania o to, co popychało ich do zła, jak ich zdemaskowano i czy zostali ukarani. W kolejnych odcinkach wykorzystane zostaną unikalne materiały archiwalne TVP, IPN, Polskiego Radia, archiwów państwowych oraz sądów powszechnych, gdzie odbywały się procesy sprawców.(październik) to nowy film z serii "Tajemnice początków Polski". Barwne inscenizacje z udziałem grup rekonstrukcyjnych i komputerowe wizualizacje pierwszych grodów przywołują nieznane, pogańskie czasy poprzedzające chrzest Mieszka I. Film prezentuje zaskakujące hipotezy naukowców, które zmieniają spojrzenie na początki kształtowania się dynastii Piastów, poczynania pierwszych wodzów plemiennych i wydarzenia, które doprowadziły do konfrontacji dwóch największych formacji wodzowskich żyjących po obu stronach Warty - Piastów i Popielidów.Od października w TVP Historia. Wciągające "fashion story" dla każdego, kto dostrzega rolę i znaczenie ubioru. Strój prowokował, informował, czasem nawet był wyrazem buntu. Prowadząca, Lucyna Rotter zagląda do "szafy dziejów" pełnej historycznych faktów, symbolicznych przekazów, postaci i rekwizytów oraz modowych zagadek. W podglądaniu historii pomagają jej młodzi projektanci, specjaliści branży modowej i zaproszeni goście. Nowy program odsłania dzieje ubioru oraz jego kulturowe znaczenie, modę, która na przestrzeni lat kształtowała zmysłowość ludzi, rozbudzała ich potrzeby i rozwijała kreatywność.(od 21 października) to trzyodcinkowa seria dokumentalna BBC, której twórcy starają się znaleźć odpowiedź na pytanie - jak doszło do tego, że rządy w Niemczech przejęli faszyści. To spojrzenie na drogę Hitlera do władzy z punktu widzenia osób z jego najbliższego otoczenia - tych, którzy utorowali mu drogę i tych, którzy próbowali go powstrzymać. Trzecia rzesza to ciąg politycznych intryg, których areną stał się niemiecki parlament oraz demontaż demokracji, który uczynił z Hitlera wszechmocnego Führera. W kolejnych odcinkach cyklu dokonana zostanie analiza, czy taki rozwój wydarzeń był nieunikniony. Padną pytania o znaki ostrzegawcze - jakie podjęto decyzje, jakich szans nie wykorzystano i jakie błędne oceny nie zdołały powstrzymać Hitlera i zmienić biegu historii.Jesienna ramówka TVP Historia to także kontynuacja programów "Giganci Historii", "Nie taka prosta historia", "Spór o historię" oraz "Przestrzeń pamięci".