Konurs skrzypcowy", "Wędrowie polski", Teatr TV, "Parasite" jesienią w TVP Kultura

• Premierowe programy na jesień w TVP Kultura

"Parasite" / Fot. materiały prasowe

Wydarzeniem jesieni na antenie TVP Kultura będzie. "Dziś wybieramy muzyczny świat jutra" - to słowa Augustina Dumay'a, przewodniczącego Jury XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. To także idea, jaka przyświeca konkursom instrumentalnym w XXI wieku. Trudno o trafniejsze motto, ponieważ Konkurs Wieniawskiego to najstarszy konkurs skrzypcowy na świecie i jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na mapie Europy. To dzięki niemu wielu młodych artystów rozwinęło skrzydła, a ich kariery nabrały rozpędu. Teraz, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, konkurs powraca, a o miano zwycięzcy powalczą muzycy aż z 12 krajów. TVP Kultura zaprasza na transmisje Koncertu Inauguracyjnego (7 października), uroczystej Gali Finałowej oraz Koncertu Laureatów (21 października. Nie zabraknie także obszernych relacji z konkursowych zmagań skrzypków zakwalifikowanych do trzeciego etapu (18-20 października).Kolejna propozycja TVP Kultura na jesień to program(od 18 września). poświęcony zabytkowym przedmiotom, skarbom polskiego dziedzictwa materialnego, które zaginęły w wyniku wielkich grabieży w czasach potopu, okupacji i komunizmu, a po latach zostały szczęśliwie odnalezione. Ich losy - z iście detektywistycznym zacięciem - tropi prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Każdy odcinek opowiada o skomplikowanych dziejach jednego dzieła - od czasów zaginięcia do odnalezienia, a także o jego wymowie, wartości artystycznej i kulturowej. Rozmowy ilustrowane są archiwaliami, w tym materiałami operacyjnymi policji.Z kolei(od 22 września) to seria ekskluzywnych wywiadów z członkami litewskiego establishmentu oraz wybitnymi przedstawicielami litewskiej kultury i polityki. Rozmowy prowadzi dr Jolanta Rzegocka - mediewistka, znawczyni kultury litewskiej, wykładowczyni literatury środkowoeuropejskiej oraz anglo-amerykańskiej. Jej goście opowiadają o polsko-litewskich relacjach - wzajemnych inspiracjach kulturowych, wspólnej historii i perspektywach na przyszłość. TVP Kultura odwiedzi Pałac Prezydencki w Wilnie oraz wiele innych miejsc ważnych dla polsko-litewskiej kultury. Gośćmi programu będą m.in. Prezydent Litwy - Gitanas Nausėda, Arcybiskup Wilna - Gintaras Grušas, dyrektorka Wileńskiej Galerii Obrazów - Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, wybitny pianista - Rokas Zubovas, dyrektor Biblioteki Wróblewskich - profesor Sigitas Narbutas, a także architekt i historyk architektury - Marius Daraškevičius.Powraca kulturalny przewodnik po Polsce. Poeta, literaturoznawca i krytyk literacki Krzysztof Koehler ponownie oprowadzi nas po najciekawszych i mało znanych miejscach w Polsce, opowiadając anegdoty i zapomniane historie.(od 25 września) to również spotkania z ludźmi, którzy pielęgnują lokalne tradycje i zwyczaje. W nowym sezonie udamy się m.in. w Bieszczady, gdzie odwiedzimy Łemków i znajdziemy się w samym centrum niezwykłego wydarzenia - Święta Maziarzy Łosiańskich.Wraca(od 4 września). W cyklu koncertów zarejestrowanych w studiu TVP Kultura na scenie pojawiają się artyści prezentujący różnorodne nurty muzyczne, od muzyki dawnej, poprzez jazz, po śpiew tradycyjny. Usłyszymy premierowe wykonania nowych utworów i projektów muzycznych. "Scena muzyczna" łączy inspiracje i doświadczenia innych programów muzycznych: "Sceny alternatywnej", "Sceny klasycznej" i "Kultury na Żywo". Jesienią widzowie będą mogli zobaczyć m.in. zespół Tęgie chłopy, Martę Zalewską, Kroke, duet Dębicz/Kuropaczewski, Piotra Sałajczyka, Kobylińskiego i Truffaza oraz Trio Wowakin.. Sophia Loren, Marlena Dietrich, Claudia Cardinale i Catherine Deneuve - zachwycały na wielkim ekranie, stały się ikonami światowej kinematografii i muzami największych reżyserów. Onieśmielały urodą, elektryzującym spojrzeniem i zalotnym uśmiechem. Każdy wrześniowy czwartek na antenie TVP Kultura to spotkanie z gwiazdami kina w filmach: "Piękna młynarka" (reż. Mario Camerini), "Maroko" (reż. Josef von Sternberg), "Dziewczyna z walizką" (reż. Valerio Zurlini) i "8 kobiet" (reż. Francois Ozon). Emisje zostaną poprzedzone rozmowami Łukasza Jasiny i krytyka filmowego Łukasza Adamskiego.Na fanów X muzy będą czekały oscarowe kinowe hity - m.in.(październik). Jeden z największych przebojów kinowych ostatniej dekady w reżyserii Joon-ho Bonga. Zdobywca czterech Oscarów: za Najlepszy film, Najlepszą reżyserię, Najlepszy scenariusz oryginalny i Najlepszy film międzynarodowy oraz Złotej Palmy na festiwalu w Cannes. Film opowiada o wywodzącym się z nizin społecznych młodzieńcu, który podejmując prace jako korepetytor córki zamożnego małżeństwa, wykorzystuje swoją pozycję i załatwia pracę reszcie swojej rodziny.Na antenie TVP Kultura nie zabraknie także spektakli teatralnych. Jesienią na afiszu m.in. "Komedianci, czyli Konrad nie żyje" oraz "Ballady i romanse" w interpretacji Teatru Wierszalin.