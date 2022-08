Nowy format kulturalno-rozrywkowy jesienią w TVN Fabuła

Łukasz Szewczyk

• Jesień w TVN Fabuła

• Autorskie programy o tematyce filmowej, największe hity wielkiego i srebrnego ekranu oraz najświeższe nowinki z planów zdjęciowych

Kanał TVN Fabuła nie tylko "mówi" o filmach, ale też "słucha" tych, którzy się nimi pasjonują. Stąd pomysł na konkurs stacji na nieszablonową audycję telewizyjną. Wygrał koncept Agnieszki Nasierowskiej i już wkrótce program, pod roboczym tytułem, będzie można obejrzeć na antenie TVN Fabuła. Zwycięski projekt to format kulturalno-rozrywkowy, w którym prowadzący, wielcy pasjonaci kina: Miłosława Bożek, Krzysztof Majewski i Maciej Stasierski rozmawiają o świecie filmu, jego kultowych motywach i dekodują amerykańskie klisze w polskiej kinematografii. Przyglądają się temu, jak kultura zza oceanu ukształtowała myślenie o świecie i zdominowała rodzimą wyobraźnię, doprowadzając do powstania globalnej wioski. A wszystko to w formie błyskotliwej i zabawnej rozmowy.W nadchodzącym sezonie nie zabraknie kontynuacji znanych i lubianych programów. Dla widzów, którzy chcą być na bieżąco z nowinkami z branży filmowej, obowiązkową pozycją będzie. Ewelina Witenberg, w swoim autorskim serwisie, zrelacjonuje co ciekawego wydarzyło się na małym i wielkim ekranie, w kraju i za granicą, opowie o zakulisowych smaczkach oraz poleci najlepsze tytuły kinowe na jesienne wieczory.Serialomaniacy również nie będą zawiedzeni. Na antenie obejrzą premierowe odcinki programu "Seriaale". Prowadząca, Kaja Klimek, weźmie pod lupę najbardziej kultowe serie w historii telewizji i serwisów VOD, porozmawia o ich fenomenie i szalonej popularności. Przyjrzy się także nowościom i podpowie co warto obejrzeć jesienią.TVN Fabuła kontynuuje współpracę ze Studiem Munka SFP. W nowym sezonie widzowie po raz kolejny będą mieli okazję obejrzeć filmy krótkometrażowe, zrealizowane przez młodych, polskich twórców.