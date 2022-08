"Nagi instynkt przetrwaia: Mróz", "Wyprawa w nieznane", "Projekt: Indie" jesienią w Discovery Channel

Łukasz Szewczyk

• Jesienne premiery Discovery Channel

• Produkcje zarówno dla pasjonatów świata natury, fanów motoryzacji, jak i tropicieli zagadek, zapalonych podróżników czy miłośników nauki oraz technologii

Trudno o bardziej zadziwiający świat, niż królestwo zwierząt. Doskonale wie o tym znany widzom Dawid Andres, który wraz z nastoletnią miłośniczką przyrody Natalią po raz kolejny wyruszy tropem niesamowitych przedstawicieli fauny. Tym razem para odwiedzi rejon Pantanal, Amazonię, Peru i Kolumbię. W drugim sezonie programuprzyjrzą się między innymi: delfinom amazońskim, arze hiacyntowej, sarnom europejskim, żółwiom morskim, aligatorom czy małpom saimiri.Ameryka Południowa nie będzie jedyną destynacją, w którą porwą widzów produkcje Discovery Channel. Z okazji 75. rocznicy niepodległości Indii na antenie kanału wyemitowana zostanie sześcioodcinkowa seria opowiadająca o kulturze, tradycji i historii tego kraju. Niezwykle barwny cykl dokumentalnynie tylko pokaże zapierające dech w piersiach krajobrazy, ale zagłębi się także w świat lokalnej kuchni, wierzeń, biznesu czy przyrody.Jeśli jednak od upałów Południa bardziej fascynuje cię chłodna Północ, jesienią na antenę Discovery Channel powróci też. Mieszkający tam klan Kilcherów, pomimo licznych przeciwności losu, nie traci hartu ducha i woli walki. W 11. sezonie ponownie zajrzymy do gospodarstwa Kilcherów, aby śledzić ich codzienne życie - tym razem rodzina zmierzy się nie tylko z niesprzyjającą naturą, ale też osobistymi problemami - również tymi zdrowotnymi.Na przetrwaniu w trudnych warunkach jak nikt zna się Ed Stafford. Ten ekspert survivalu rzuca wyzwanie innym śmiałkom i startuje w mrożącym krew w żyłach wyścigu, który przetrwają tylko najsilniejsi i najlepiej przystosowani. Ed ponownie zmierzy się ze swoim największym rywalem, Mattem Grahamem, którego widzowie pamiętać mogą z pierwszego sezonuTo jednak nie koniec wrażeń dla miłośników ekstremalnych przeżyć i zmagań z naturą. Jesienią na antenę Discovery Channel zawita kolejna edycja kultowej serii w niespotykanym dotąd wydaniu -. Tym razem zupełnie nadzy uczestnicy znajdą się w naprawdę niesprzyjającym im otoczeniu, czyli w mroźnych Górach Skalistych Montany, gdzie nie zabraknie surowego klimatu i niebezpiecznych przeżyć. Czy uda im się przetrwać bez jedzenia, schronienia czy choćby ubrania chroniącego przed mrozem?Zmagania z Matką Naturą dobrze znane są też bohaterom, która tej jesieni zagości na Discovery Channel w czwartki aż w trzech odsłonach. Oprócz 13. serii programu widzowie będą mieli okazję zobaczyć też, w której zespół Dave'a Turina, doświadczonego górnika i eksperta w poszukiwaniu złota, przemierzy Stany, aby szukać cennego kruszcu w opuszczonych kopalniach. Tej drużyny nie zniechęcą nawet najtrudniejsze warunki i ogromne ryzyko. Podobnym hartem ducha wykaże się także 27-letni Parker Schnabel, który wraz z przyjaciółmi wyruszy w poszukiwaniu złota dalej, niż kiedykolwiek wcześniej - aż do Nowej Zelandii. Bohaterowie programuw pogoni za bogactwem muszą zmierzyć się z dziką, nowozelandzką przyrodą, która szykuje im wiele niespodzianek.Górnicy nie będą jedyną ryzykowną profesją, której kulisy odkryją widzowie tej jesieni. W trzecim sezonie programuJosh Harris zdradzi sekrety pracy rybaków. W obliczu rosnącego popytu na owoce morza Harris połączy siły ze swoim starszym bratem Shanem. Choć wcześniej podzieliły ich różne spory, teraz spróbują współpracować. Wszystko po to, aby pójść w ślady ojca.Ludzie z pasją często są bohaterami inspirujących programów Discovery Channel. Tak jest też w przypadku produkcji. Duet Tima i Howarda podróżuje po Stanach Zjednoczonych, aby na nowo odkryć legendarne trunki, które już dawno zostały zapomniane. Panowie nie tylko odbudują dawne destylarnie i odtworzą tajne receptury zacierowe, ale podejmą także śmiałą próbę przygotowania legendarnych amerykańskich alkoholi.Na antenie Discovery Channel nie zabraknie również produkcji dla pasjonatów motoryzacji. W jesienne poniedziałki powróci kolejny sezon programu. W 17. sezonie kultowa seria powraca ze Stanów Zjednoczonych do Europy, aby zmierzyć się z klasykami tutejszej motoryzacji. Prowadzący odnajdą auta, silniki, a także części samochodowe, którym dadzą drugie życie. Na warsztat trafią między innymi: Ford Escort XR3i, Mercedes SL55, Mark 1 Ford Transit, czy BMW 335i.Gratką dla fanów tajemnic i legend będzie za to program, w którym poszukiwacz przygód Josh Gates zbada niewyjaśnione dotąd zagadki historii. Jego śledztwo prowadzi go dookoła świata. Prowadzący, odkrywając wciąż nowe ślady, jest w stanie lepiej zrozumieć tajemnicze wydarzenia z przeszłości