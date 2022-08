"Operacja aranżacja", "Kobiety Podhala", "Zmysłowe randki" jesienią w TVP Kobieta

Łukasz Szewczyk

• Jesień w TVP Kobieta

• Nowe programy "Operacja aranżacja", "Kobiety Podhala", "Zmysłowe randki" oraz premierowe cykle ukazujące różne oblicze piękna, stylu i designu.

Od września na antenie TVP Kobieta nowy autorski program(od 4 września). W roli prowadzącej - Katarzyna Cichopek, która wraz z architektem Jonatanem Kilczewskim odmieni wnętrza mieszkań polskich rodzin. W programie nie zabraknie podpowiedzi, jak w prosty sposób odświeżyć i zaaranżować mieszkanie oraz sprawić, by było funkcjonalne. Twórcy pragną dostarczyć inspiracji tym wszystkim, którzy chcieliby dokonać metamorfozy swoich czterech kątów bez angażowania dużego budżetu.Weekend 16-18 września w TVP Kobieta upłynie pod hasłem. Stacja przywiązuje ogromną wagę do troski o środowisko naturalne, dlatego na ecoweekend proponuje programy, które doskonale wpisują się w ideę budowania świadomości ekologicznej.Na widzów czekają specjalne wydania programów: "Pięknie przyprawiona", "Kwiatyna warsztat" i "Mr. White radzi" oraz liczne filmy dokumentalne, m.in. "Home: Ziemia S.O.S".Ważną pozycją programową TVP Kobieta tej jesieni będzie również nowy, autorski cykl poświęcony wyjątkowym mieszkankom Podhala. Dziennikarka Anna Kostrzewska odwiedzi domy i pracownie utalentowanych kobiet, udowadniając, że można żyć z pasją i realizować się właśnie na Podhalu. Każdy odcinek to kolejny etap fascynującej podróży. Cykl(od 4 września) zainauguruje wyprawa do stolicy regionu, Zakopanego.Kolejna nowość TVP Kobieta to program. Widzowie będą świadkami damsko-męskiego eksperymentu, który zweryfikuje mity dotyczące naszych sercowych wyborów. Deklarowane preferencje uczestników będą konfrontowane z tym, co podpowiadają im zmysły. Widzów czeka podróż w najgłębsze zakamarki naszej podświadomości. Dziesiątki uczestników, nieoczywiste wybory, tematy tabu, natura i psychologia. A wszystko po to, by wybrać partnera idealnego.W jesiennej ofercie TVP Kobieta nie zabraknie także programu(od 12 października), którego kanwę stanowią ważne społeczne tematy. Tym razem w rozmowach o pięknie pomagania Marta Manowska wraz ze swoimi bohaterkami dotknie tematów niepełnosprawności dzieci, przemocy domowej i bezdomności.W paśmie seriali jesienna premiera. Ta argentyńska produkcja to opowieść o losach pięciu sióstr, które po śmierci ojca, aby otrzymać spadek, muszą prowadzić wspólnie hotel. TVP Kobieta zaprasza również na kontynuacjęoraz greckiego hituCodziennie o 21.30 TVP Kobieta zaprasza na filmowe hity. Wśród nich m.in.: "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu", "Blue Jasmine" i "Biały oleander" oraz klasyczne produkcje, takie jak "Znachor" czy "Trędowatą". Na miłośników polskich komedii czekają: "Kogel Mogel", "Galimatias, czyli kogel-mogel II", "Brunet wieczorową porą", a także "Nie lubię poniedziałku". Wśród propozycji na romantyczne piątkowe seanse znajdziemy natomiast m.in.: "Miłośćw Daisy Hills", "Miłość w genach", "Scenariusz na miłość", "A jednak miłość!" oraz "Zawsze jest czas na miłość". 5 października, w rocznicę śmierci Anny Przybylskiej, wystartuje specjalny maraton filmowy. Zobaczymy produkcje z udziałem aktorki: "Bilet na księżyc", "Królową chmur" i "Ciemną stronę Wenus".