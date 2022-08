Urodzinowa jesień w TVN Style. "Młodość na zamówienie", "Drużna Eks", "Zgłoś remont", swingersi

Łukasz Szewczyk

• TVN Style jesienią świętuje swoje 18 urodziny

Jesień to tak samo dobra pora na znalezienie miłości, jak każda inna. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach nie jest to jednak takie proste. Czasem na pomoc samotnym i poszukującym uczucia muszą ruszyć przyjaciele oraz byli partnerzy lub partnerki. To właśnie oni najlepiej znają dobre oraz złe strony swojego ulubionego singla i potrafią znaleźć dla niej/niego odpowiednią osobę. Jak poradzi sobie? Bohaterowie programu dostaną wreszcie szansę na znalezienie swojej drugiej połowy?Wielu zakochanych nie zdaje sobie sprawy, że motyle w brzuchu i niesamowita chemia to dopiero początek. Dopiero później okazuje się, że nad każdą relacją trzeba solidnie pracować. Dobrze wie o tym psycholożka Ewa Narkiewicz-Nejno, która w swoim nowym programie pomoże parom zmagającym się z różnymi trudnościami w związku.Gdy już zakochani zdecydują się na ślub, będzie czekał na nich stylista Piotr Sałata. W swoim programiepomoże pannom młodym dobrać jedyną i niepowtarzalną kreację na ich wymarzony dzień. Nie będzie łatwo.Z nowym sezonem powraca. W jesiennym sezonie do Marzeny Rogalskiej i Aleksandry Kwaśniewskiej dołączy nowa prowadząca. Z kolei specjalistka od tematów tabu Agata Młynarska w seriizagłębi się w świat swingersów, surogatek oraz poruszy temat seksu po mastektomii. Na antenę wraca także Anna Nowak-Ibisz wraca z 24. sezonem swojego programuWidzowie będą mieli także szansę odbyć z nami wyjątkowe podróże, niekoniecznie ruszając się z kanapy. W nowym sezonieodwiedzimy z kamerami Polki mieszkające między innymi w Szwecji, Bułgarii, Islandii, Chorwacji, Francji czy Luksemburgu. W żadnym przewodniku nie znajdziecie tylu ciekawych informacji z pierwszej ręki.Jeśli ktoś chce kupić mieszkanie, odświeżyć lub wyremontować dom, niewyczerpanym źródłem inspiracji są nasi prowadzący: Krzysztof Miruć () oraz Maciej Mindak w duecie z Agnieszką Musiał-Chmielnik (). Prowadzący "Zgłoś remont" po ustaleniu budżetu z właścicielami nieruchomości remontuje wybrane przez nich pomieszczenia. Znany architekt i jego ekipa robią wszystko, żeby bohaterowie programu byli nie tylko zadowoleni, ale często też pozytywnie zaskoczeni. Maciej Mindak jest doświadczonym agentem nieruchomości, który potrafi znaleźć na rynku prawdziwe perełki. Kiedy mieszkanie jest już wybrane, do akcji wkracza architekta Agnieszka Musiał-Chmielnik, specjalistka od pomysłowych i praktycznych rozwiązań. Tak właśnie powstaje idealne "Mieszkanie na miarę".W dzisiejszych czasach wiele kobiet czuje się dobrze ze swoimi zmarszczkami i zmianami w wyglądzie, które powoduje mijający czas. Są też takie, które chcą wyglądać atrakcyjnie i młodo w każdym wieku. Lekarz Maciej Panek wie jak im pomóc. To właśnie pod jego okiem bohaterki nowego programu "Młodość na zamówienie" przejdą spektakularne metamorfozy i zawalczą o swój młody wygląd