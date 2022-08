Jesienią rusza TVP Nauka. "Giganci Nauki", "Raport Naukowy", "Tajemnice operacji"

Łukasz Szewczyk

• W październiku 2022 roku startuje kolejny kanał tematyczny Telewizji Polskiej - TVP Nauka

• Jesienne premiery programowe

Przy okazji prezentacji jesiennej oferty programowej Telewizja Polska zaprezentowała nowy kanał TVP Nauka, który nadawanie rozpocznie 3 października 2022 roku. Jak przekonuje nadawca, nowa stacja to propozycja dla głodnych wiedzy odkrywców powyżej 14 roku życia. Dzięki nowej stacji dociekliwe umysły ciekawe świata będą mogły poznać kulisy największych światowych odkryć, śledzić transmisje wydarzeń, które tworzą historię nauki, brać udział w debatach oraz swobodnie wybierać spośród oferty filmowych i telewizyjnych produkcji popularyzujących wiedzę o otaczającym świecie.Wizytówką anteny będą transmisje ważnych wydarzeń naukowych. Już wkrótce, a w nim transmisja z ogłoszenia tegorocznych nagród w dziedzinie fizjologii i medycyny (3 października), fizyki (4 października), chemii (5 października) oraz ekonomii (10 października). Gośćmi Marty Kielczyk i Michała Juszczakiewicza będą wybitni naukowcy, którzy opowiedzą o nominowanych i ich odkryciach oraz spróbują przewidzieć, komu w tym roku przypadną noblowskie laury. W październiku widzowie TVP Nauka będą mogli na żywo śledzić częściowe zaćmienie Słońca. W planach także relacje ze startów kosmicznych misji.Flagową pozycją stacji ma być naukowy teleturniej oparty na oryginalnym formacie TVP(niedziela, godz. 15.30, od 9 października). Połączenie emocji, zabawy, edukacji i misji popularyzacji nauki. Każdy odcinek to jeden temat i jeden zwycięzca, który najtrafniej odpowie na pytania przygotowywane przez ekspertów, dziennikarzy i konkurentów. Dla zawodników to emocjonująca rywalizacja, dla widzów - pełna wyzwań przygoda z zagadkami naukowymi w tle. Na zwycięzcę teleturnieju czeka tytuł Giganta Nauki i nagroda 20 tys. zł. Teleturniej składa się z 3 rund oraz finału. Zasady poszczególnych rund różnią się od siebie, a punkty zdobyte na poszczególnych etapach, są sumowane. Gospodarzem programu jest Łukasz Nowicki. Jesienią uczestnicy zmierzą się z tematami: "Podbój kosmosu", "Nobliści", "Ignacy Łukasiewicz. Od lampy naftowej do napędu elektrycznego", "Wielkie epidemie", "Tajemnice polskich lasów", "Maria Skłodowska-Curie", "Klimat i meteorologia", "Energia odnawialna", "Mózg i jego tajemnice", "Układ słoneczny", Mikołaj Kopernik", "Ginące gatunki".Z kolei(sobota, godz. 18.45, od 8 października) to cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata nauki. Twórcy opowiedzą o najnowszych dokonaniach i odkryciach naukowców, sprawdzą, co słychać na misjach badających tajemnice kosmosu, przyjrzą się technologicznym nowinkom oraz przeanalizują wydarzenia, które mogą mieć wpływ na przyszłość ludzkości. Jest to propozycja dla osób, które chcą być na bieżąco, poznawać otaczającą rzeczywistość oraz nie boją się wybiegać myślą w przyszłość.Gospodarzem programu(poniedziałek, godz. 10.00, od 3 października) jest doktor Łukasz Grabarczyk, jedyny polski neurochirurg operujący w wojennych szpitalach na Ukrainie, wieloletni szef kliniki "Budzik" w Olsztynie, absolwent Uniwersytetu we Fryburgu, który swoje umiejętności doskonalił w USA i Japonii. Dr Grabarczyk oprowadzi widzów TVP Nauka po tajnikach nowatorskich operacji, objaśniając wkład lekarzy, rolę nowoczesnych technologii i znaczenie medycznych procedur.Kolejna propozycja to nowoczesne technologie badawcze w służbie wielowiekowych dzieł natury. Program(środa, godz. 15,30, od 5 października) poprowadzi Dariusz Gross, dziennikarz i poszukiwacz-odkrywca zafascynowany przyrodą. Parki narodowe, które doskonale znamy jako turyści, teraz odkryjmy na nowo - z perspektywy naukowców zgłębiających sekrety ekosystemów i pracujących nad ich zachowaniem dla przyszłych pokoleń.W krótkich kilkuminutowych minireportażach(od 3 października) Franek Cofta zada dociekliwe pytania, dotyczące pozornie oczywistych zjawisk dnia codziennego. Czy na otaczający świat można spojrzeć z zupełnie nowej perspektywy? Oczywiście, a oglądana przez "szkiełko i oko" rzeczywistość może nas bardzo zaskoczyć.TVP Nauka to także ambitne kino science fiction, filmy biograficzne opowiadające o wybitnych naukowcach oraz pasmo "Nauka i sztuka" poświęcone artystom, którzy w swojej twórczości inspirowali się badaniami naukowymi