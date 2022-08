Nowości jesienią w TVN Turbo

Łukasz Szewczyk

• Nowości w jesiennej ramówce TVN Turbo

Na jesień TVN Turbo przygotowało dwa nowe programy. Nie wszyscy jeszcze wiedzą, że jest takie jedno miejsce na Ziemi, w którym słowo "motoryzacja" nabiera zupełnie innego znaczenia. To właśnie tam pojechał prawdziwy pasjonat samochodów Patryk Mikiciuk. W swoim programiepokaże historie wyjątkowych kubańskich aut i ich właścicieli. Będzie nie tylko o amerykańskich klasykach, modyfikowanych "maluchach" czy samochodach-frankensteinach. Widzowie będą mieli także szansę poznać unikatową karaibską kulturę.to kolejna nowość w ofercie kanału. Jeśli macie ochotę na wyjątkowy, subiektywny ranking samochodów, które stały się symbolami popkultury, ta propozycja jest właśnie dla Was. W programie znani fani motoryzacji omówią auta z całego świata, obok których po prostu nie da się przejść obojętnie. Dziennikarze, eksperci i popularni youtuberzy zaprezentują zaskakujące opinie i nieznane dotąd historie o motoryzacyjnych legendach.Jesienią przyjdzie czas na trzeci sezon programu, który cieszy się wśród widzów niezwykłą popularnością. Tym razem dojdzie do starcia samochodów, którespełniają następujące warunki: muszą być niemieckie, kultowe i tylnonapędowe. Będzie to nie lada pojedynek. Decyzję o tym, kto wygra tę batalię, jak zwykle podejmą widzowie.Na antenie kanału zagości nowy sezon. Przemek Szafrański i Paweł Miszta po raz kolejny staną do biznesowej rywalizacji. Zadaniem prowadzących jest kupić, odremontować i sprzedać dowolne auto tak, by jak najwięcej na nim zarobić. Każdy z nich ma ten sam budżet i wolną rękę w kwestii jego rozdysponowania. W czternastej serii programu pojawi się największa w historii rozpiętość budżetów - różnica będzie wynosić aż 143 tys. zł. Jak zwykle, nie zabraknie też ciekawostek motoryzacyjnych i nieprzewidzianych przeszkódJesienią przyjdzie też pora na zakupy. W nowej seriiAdam Kornacki postara się sprostać kolejnym nietypowym wymaganiom bohaterów programu. Prowadzący pokaże między innymi auta z warszawskiego i krakowskiego rynku. Nie zabraknie też samochodów elektrycznych w różnych wersjach. Na antenę powrócą również. W dwunastej serii programu stacja po raz kolejny odsłoni kulisy pracy w komisach samochodowych i udowodnimy, że są tacy handlarze, z którymi warto współpracować.Adam Klimek, jeden z najbardziej znanych mechaników w Polsce wraca z drugim sezonem programu, w którym stara się znaleźć rozwiązania w najbardziej problematycznych przypadkach. Jeśli samochód popsuje się w zupełnie niespodziewanym i nieodpowiednim momencie, z pomocą przyjdą. W czwartym sezonie programu trzy ekipy specjalistów zmierzą się z usterkami, które wystąpiły w drodze na ważny egzamin czy w trakcie holowania zepsutego samochodu.TVN Turbo to nie tylko motoryzacja. Jesienią kanał pokaże drugą serię programu. Twórcy opowiedzą w nim o najtragiczniejszym wypadku w powojennej historii polskiej kolei czy o "powodzi tysiąclecia".W nowej ofercie programowej znajdą się też propozycje dla gadżeciarzy. Zapaśnik i zawodnik MMA Borys Mańkowski w drugim sezonie programuzaprezentuje drobiazgi na każdą kieszeń, które mogą ułatwić codzienne życie, a także przedmioty dla osób lubiących ekstremalne zabawy. Grzegorz Duda skupi się na innowacjach w świecie motoryzacji. W szóstym sezoniezademonstruje między innymi ręcznik do osuszania samochodu, bezpiecznik wielokrotnego użytku oraz antykradzieżową ramkę tablicy rejestracyjnej.Stałym elementem ramówki jest też jedyny w polskiej telewizji codzienny, motoryzacyjny program o charakterze informacyjnym -. Marcin Orzepiński oraz Kacper Jeneralski dostarczają widzom codzienną porcję najświeższych wiadomości ze świata motoryzacji. Zawsze na bieżąco jest też Łukasz Sychowicz, który przygotowuje dla widzów przegląd informacji ze świata nowych technologii. W nowym sezonie "Raportu technologicznego"