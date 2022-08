Sportowa jesień w TVP. Mundial 2022, Liga Mistrzów, EuroBasket, biathlon

Łukasz Szewczyk

• Sportowa oferta TVP na jesień

Największym sportowym wydarzeniem jesiennej ramówki TVP będą(od 20 listopada). To pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się na Bliskim Wschodzie i pierwszy organizowany w kraju islamskim. To również pierwszy mundial, który zostanie rozegrany jesienią. Nadzieje polskich kibiców są ogromne. Biało-czerwoni w meczu barażowym do mistrzostw świata pewnie pokonali silną reprezentację Szwecji. W Katarze w fazie grupowej zagramy z Argentyną, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską. Wiele będzie zależało od największej gwiazdy polskiej kadry Roberta Lewandowskiego, który w ostatnich tygodniach był bohaterem najgłośniejszego transferu letniego okienka transferowego. Polski napastnik przeniósł się z Bayernu Monachium do FC Barcelony.Od 7 września Telewizja Polska będzie pokazywać najciekawsze klubowe rozgrywki piłkarskiego świata, czyliCo prawda Lech Poznań odpadł już w I rundzie eliminacji, ale polscy kibice będą mieli szansę zobaczyć kilku naszych zawodników w zagranicznych klubach. Największym zainteresowaniem na pewno będą cieszyły się mecze FC Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. Czy Polak zdoła dotrzeć do finału, który zostanie rozegrany na Atatürk Olympic Stadium w Stambule? Champions League będzie można nadal oglądać w Telewizji Polskiej. Jedno z wybranych środowych spotkań będzie transmitować w TVP 1 (studio oraz skróty spotkań w TVP Sport).w piłce nożnej. Do zakończenia zmagań w grupie Ligi Narodów pozostały dwie kolejki. Pierwszy mecz Polacy rozegrają z Holendrami 22 września, ponownie na PGE Narodowym. Z kolei 25 września wystąpią w Cardiff w meczu przeciwko reprezentacji Walii. Polacy zajmują obecnie trzecie miejsce w grupie 4. dywizji A. Ostatnie dwa mecze są dużą szansą na awans w tabeli. W pierwszym spotkaniu biało-czerwoni wygrali 2:1 z Walią. Natomiast w Rotterdamie zremisowali z Holandią 2:2. Z reprezentacją Oranje zagramy teraz na własnym stadionie. Mecze Ligi Narodów będą szansą dla selekcjonera Polaków Czesława Michniewicza do ostatnich eksperymentów przed mundialem. W TVP Sport dwa inne mecze tych rozgrywek: 24 września Czechy - Portugalia, 26 września Anglia - Niemcy.Trwa wielka impreza z naszymi siatkarzami -Brązowi medaliści Ligi Narodów zagrają na mistrzostwach świata, które Polska organizuje razem ze Słowenią. Polscy siatkarze turniej rozpoczną od meczu otwarcia z Bułgarią w katowickim Spodku 26 sierpnia o godz. 20:30. W marcu wprowadzono nowy format turnieju. 24 drużyny rozlosowano do sześciu czterozespołowych grup. Do kolejnej fazy awansują po dwie najlepsze z każdej grupy oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc. Polacy w grupie zagrają z Bułgarią, Stanami Zjednoczonymi oraz Meksykiem. Nasi siatkarze są jednymi z faworytów do medalu oraz zwycięstwa w całej imprezie.Z kolei od 23 września największe wydarzenie światowej siatkówki w wydaniu żeńskim, czyli. Mecze zostaną rozegrane w Polsce i Holandii. Turniej odbywać się będzie między 23 września a 11 października 2022. Dla reprezentacji Polski będzie to powrót na imprezę tej rangi po 12 latach. Polki do rywalizacji przystąpią pod wodzą nowego szkoleniowca, którym na początku tego roku został Włoch Stefano Lavarini. Ranga imprezy, renoma trenera, mocny skład i status gospodarza to zapowiedź wielkich emocji i nadzieje na dobry wynik biało-czerwonych. Polki w fazie grupowej zmierzą się z reprezentacjami: Turcji, Dominikany, Korei Południowej, Tajlandii i Chorwacji.rozgrywane tylko w Polsce. Sezon w skokach narciarskich rozpocznie się bardzo wcześnie, bo już 5 listopada w Wiśle. Będzie to pierwszy dzień dwudniowej rywalizacji indywidualnej. Jak w nadchodzącym sezonie poradzą sobie skoczkowie z Polski pod wodzą nowego trenera Thomasa Thurnbichlera? Letnie Grand Prix rozbudziło apetyty kibiców - Kamil Stoch i Dawid Kubacki już na samym początku pokazali świetną formę na igielicie w Wiśle. W dobrej dyspozycji są również Jakub Wolny oraz Maciej Kot. To niejedyne sportowe emocje związane ze skokami w Telewizji Polskiej. Tej zimy TVP będzie również transmitować zawody Pucharu Świata w Zakopanem.to najbardziej widowiskowa konkurencja w sportach zimowych i od tego roku Telewizja Polska ma wyłączone prawo do jej transmisji na terenie kraju. Premierowe zawody Pucharu Świata w biathlonie tym razem odbędą się w Kontiolahti i potrwają od 29 listopada do 4 grudnia. Głównym punktem sezonu dla zawodników w tym roku będą mistrzostwa świata w Oberhofie. Polska kadra zacznie sezon pod wodzą nowych szkoleniowców: Norweg Tobias Torgersen będzie trenerem kadry kobiet, natomiast Rafał Lepel, były olimpijczyk z Soczi obejmie reprezentację mężczyzn. Ich zadaniem jest odbudowanie polskiego biathlonu.