Player na jesień. "Mój agent", "Szadź 3", "Skazana 2", sport, filmy oraz hity TVN i Discovery+

Łukasz Szewczyk

• Jesień na platformie Player

• Nowe sezony produkcji "Szadź" i "Skazana 2" oraz nowy serial "Mój agent"

Jesienna ramówka Playera to przede wszystkim premiera trzeciego sezonu serialu(od 2 września). Fabuła nowych odcinków skupia się wokół wydarzeń rozgrywających się rok po próbie zamordowania Lilii i ucieczce Piotra. Wolnicki żyje w ukryciu w małej miejscowości. Dla lokalnych mieszkańców to tajemniczy nieznajomy, który stara się poukładać swoje życie na nowo. Jego mroczna natura nie daje jednak o sobie zapomnieć. Kogo wybierze na kolejną ofiarę?Następnie premiera drugiego sezonu serialu. Sędzia Alicja Mazur robiła wszystko, żeby wyrwać się z piekła. Po konfrontacji z Pawłem Witkowskim wraca do więzienia. Zdemaskowanie męża sprawia, że jest pewna swojego uniewinnienia. Mimo nacisków Serafina, Hanka decyduje się przyznać do postrzału ojczyma i ponieść konsekwencje. Czy Alicja zostanie w więzieniu, aby ratować córkęCzy największe gwiazdy są takie jak my? Jak zachowują się za kulisami, gdy gasną światła kamer i fleszy? O tym najlepiej wiedzą agenci. Serial(grudzień) to polska wersja francuskiego hitu "Dix pour cent". Produkcja przedstawia losy agentów, którzy na co dzień współpracują z aktorami. Bywają dla nich nie tylko wsparciem w interesach, negocjatorami kontraktów, ale często powiernikami tajemnic, terapeutami, a nawet przyjaciółmi. W każdym odcinku pojawia się inna gwiazda, która gra samą siebie. W rolach epizodycznych wystąpili: Magdalena Cielecka, Danuta Stenka, Grażyna Szapołowska, Maciej Stuhr, Jerzy Stuhr, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena Boczarska, Tomasz Karolak, Daniel Olbrychski.Player to także dostęp do wielu programów z jesiennej oferty kanałów TVN Warner Bros. Discovery . Wybrane pozycje można obejrzeć przed telewizyjną premierą. A już 29 sierpnia "Hotel Paradise" otworzy swoje podwoje dla nowych mieszkańców. Do luksusowej willi nad brzegiem Oceanu Spokojnego, w egzotycznej Panamie, Klaudia El Dursi zaprosi grupę singli. Rozpocznie się miłosna gra, w której będą mieli zaledwie kilka dni, by stworzyć udane związki i przetrwać cotygodniowe "Rajskie rozdania". W Playerze, czyli dłuższe odcinki wzbogacone o dodatkowe fragmenty.Platforma Player to także bogata dokumentalna niedostępna nigdzie indziej. Jej największym atutem są produkcje pod markąoriginal. To tytuły obok których trudno przejść obojętnie. Autorzy materiałów docierają tam, gdzie nie udało się nikomu, nie boją się tematów trudnych i takich, o których mówi cały świat. Jakiś czas temu na Playerze zadebiutował głośny dokumentukazujący genezę najgłośniejszego rozwodu ostatnich lat. Już jesienią w serwisie zadebiutuje jego kontynuacja -, a także wyczekiwany - równie wstrząsający - tytułObecnie na wszystkich użytkowników platformy czeka ponad 300 tytułów, które podbiły serca lokalnej i światowej publiczności. W takiej bibliotece bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie. Ostatnio w ofercie "Filmy w Twoim pakiecie" zadebiutowały dwa rodzime hity, które zaledwie kilkanaście tygodni temu miały swoją premierę na dużym ekranie. Mowa ooraz, czyli nowych pozycjach Playerowej kolekcji filmowej dla wszystkich. W "Filmach w Twoim pakiecie" fani serwisu znajdą także zagraniczne hity, takie jak:czy. Każdego tygodnia oferta filmowa Playera powiększa się o kolejne premiery.Dodatkowo Player zapewnia transmisję najważniejszych wydarzeń sportowych - letnich i zimowych Igrzysk Olimpijskich, turniejów tenisowych czy Grand Prix w żużlu. W nadchodzącym sezonie emocje kibiców również sięgną zenitu. A to za sprawą zbliżających się wydarzeń: turnieju US Open, wyścigu kolarskiego Vuelta España czy w dalszym terminie Pucharu Świata w sportach zimowych.