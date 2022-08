Jesień w TTV. "Nasi w mundurach", "Życie na kredycie", "Usterka", "Damy i wieśniaczki.PL"

Łukasz Szewczyk

• Jesień w TTV

• Dwa nowe programy "Nasi w mundurach" oraz "Życie na kredycie"

• Z nowymi sezonami wracają m.in. "Usterka", "Gogglebox. Przed telewizorem", "To tylko kilka dni", "Damy i wieśniaczki.PL"

Jesienny sezon w TTV otwiera druga edycja programu(codziennie o godz. 22.00 od 28 sierpnia do 2 września). Gwiazdy programów TTV ponownie zmierzą się w wymagających konkurencjach. W każdym odcinku zawodnicy mają do pokonania kolejne konkurencje, w których liczy się spryt, sprawność i odrobina szczęścia. Wszyscy mają takie same szanse, jednak ci, którzy najgorzej poradzą sobie z zadaniami, zakończą przygodę w programie. Komu uda się uniknąć ostatniego miejsca i awansować do finału? Czek na 50 tys. zł. może wygrać tylko jedna osoba.Wśród jesiennych nowości finansowy rachunek sumienia.(poniedziałek - czwartek o godz. 20.00, od 19 września) to reporterskie reality o życiu zwykłych Polaków, w których uderzyła drożyzna. Bohaterami programu są rodziny z całego kraju, które odważyły się otwarcie rozmawiać o swoich zarobkach i codziennych rachunkach. Dotychczas nie kontrolowali na co wydają pieniądze i nie potrafili o nich rozmawiać. W programie będą musieli przełamać niejedno tabu, a niektórzy po raz pierwszy zobaczą prywatne konta swoich małżonków i partnerów.Jesień w TTV to także(październik), czyli polska wersja norweskiego formatu "Celebrity Task Force" z udziałem ośmiu mężczyzn znanych ze stacji TTV. Są w różnym wieku, mają odmienne poglądy i doświadczenia. Przed nimi 12 dni ciężkich ćwiczeń i cel - ukończenie wojskowego szkolenia. Na wodzie, lądzie oraz w powietrzu - uczestnicy będą zdobywać nowe umiejętności, które mogą przydać się w wielu ekstremalnych sytuacjach. Pod okiem dowódców służb mundurowych z wieloletnim doświadczeniem, będą trenować wytrwałość i przełamywać własne słabości. Sprawdzą, czy potrafią odnaleźć się w trudnych warunkach i zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich. W ostatnim odcinku tylko wybrani będą mogli przystąpić do finałowego zadania. Który z nich wytrwa najdłużej?Z drugim sezonem powraca program(niedziela, godz. 22.05, od 4 września), który przybliża życie i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. W drugim sezonie bohaterami cyklu będą Krzysiek, Agnieszka, Filip, Artur, Ania oraz ich bliscy, którzy pomagają im w codziennych czynnościach. Zgodnie z założeniami, teraz opiekunowie udadzą się na kilka dni urlopu, a ich miejsca zajmą Cleo, Joanna Liszowska, Andrzej Piaseczny, Rinke Rooyens oraz Akop Szostak.Przed widzami TTV także 15 sezon programu(środa i czwartek, godz. 22.00, od 7 września). W tym sezonie ekipy usterkowe łączą siły: poznańskich fachowców ma na oku Dominik Strzelec, a bracia Milcz będą podglądać fachowców w Józefowie. W programie do aranżowanych awarii zapraszani są specjaliści, a ukryta kamera dokładnie śledzi każdy ich ruch. Obserwowani fachowcy naprawiają tytułowe "usterki" na wiele różnych sposobów i w szerokim przedziale cenowym, nie zawsze sumiennie, choć zdarzają się też tacy, którzy wykonują zlecenie bez zarzutu. Wszystkiemu przyglądają się prowadzący program: Dominik Strzelec oraz Adam i Łukasz Milcz.W szóstym sezonie(piątek i sobota, godz. 22.00, od 9 września) tytułowe wieśniaczki zamienią się z damami, a niektóre z nich swoje otoczone luksusem życie prowadzą za granicą. Kobiety ze wsi sprawdzą i ocenią zagraniczny styl życia bogaczek, do których trafiły w gości. Z kolei przyzwyczajone do bogactwa elegantki udadzą się na prowincję, by odnaleźć się w nowej życiowej roli. Jak obie kobiety poradzą sobie w nieznanych dotąd warunkach? Bohaterki rzucone na głęboką wodę robią co mogą, żeby walczyć o siebie i swoje zasady. Odkrywając nieznane, zmagają się ze swoimi lękami oraz doświadczają licznych rozczarowań i zaskoczeń. Czy jest szansa, że zmienią swój pogląd na życie?Jesień 2022 roku to także 17 sezon programu(poniedziałek godz. 22.00, od 5 września)