Jesień na antenie Radia Zet. Zmiany w ramówce

Łukasz Szewczyk

• Jesień z Radiem Zet

• Do zespołu redakcyjnego dołączył Bogdan Rymanowski, a nowością będzie popołudniowe wydanie "Gościa Radia Zet"

• Program Stankiewicza zmianie dzień emisji oraz nazwę na "6. dzień tygodnia w Radiu Zet"

Rozmowy z politycznymi gośćmi Andrzeja Stankiewicza wbędzie można usłyszeć w każdą sobotę między 9:00 a 10:00. W tygodniu po 8:00 w roli gospodarzawystąpi Bogdan Rymanowski, a popołudniowe wydanie programu emitowanego od poniedziałku do piątku po 17:00 poprowadzi Beata Lubecka.Na codzienne porannezaprosi duet - Marek Starybrat i Robert Motyka (5:30-9:00). Po 9:00 wraca trzygodzinne pasmo Eweliny Pacyny, a po nim Robert Karpowicz w muzycznym. Gospodynią popołudniowego programu informacyjno-rozrywkowego(15:00-17:00) niezmiennie pozostaje Agnieszka Kołodziejska. Od 17:00 przed mikrofonem zasiądą Michał Korościel i Marcin Sońta, czyli trzy godziny humoru i sarkazmu w, a od 20:00 Marcin Wojciechowski w codziennym notowaniu listy przebojów. Od północy do 3:00- pasmo łączące to, co już się wydarzyło z tym, co nadejdzie w najbliższych godzinach. Jej gospodarzami pozostają wymiennie Hubert Radzikowski i Adrian Nowak.Na antenie nie zabraknie też "SzyminEMa", "Piosenki z lektorem", wkrętów Kamila Nosela, "Kalendarium muzycznego" czy Grażyny Torbickiej i jej audycji "Kocham cię kino".